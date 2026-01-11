寒流+疫情使雞蛋減產 北市蛋商公會明漲蛋價3元

台北市蛋商公會今（11日）開會，明日起蛋價調漲3元，批發價漲為42元、產地價漲為32.5元。。（資料照）

日前強烈大陸冷氣團一波波，除了人類連蛋雞也受不了，生下的雞蛋數量減少，又有零星蛋雞場發生禽流感疫情，再加上冬天火鍋銷量好，以及下個月將過年，雞蛋產量減、需求增的情況下，台北市蛋商公會今（11日）開會，明日起蛋價調漲3元，批發價漲為42元、產地價漲為32.5元。

台北市蛋商公會是國內雞蛋價格的指標性單位，該公會理事長林天來今表示，今天公會開會決議調漲蛋價，明天起批發價由39元調漲為42元，產地價週三（14日）起由29.5元調漲至32.5元，皆漲3元。

漲價原因，林天來指出，受到寒流影響，雞蛋減少，加上有一點疫情，而且冬天民眾對於雞蛋的購買力增加，再加上農曆春節過年快到，故透過調漲價格來調節市場。

農業部雞蛋產銷資訊則統計，去年第51週（12月下旬）全國蛋雞數量約3790萬隻，淘汰數約45萬隻，第52週的每週生產雞蛋數量為12萬6千箱（每箱約200顆），產量從去年9月至今大約持平。

