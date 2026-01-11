竹縣落羽松正美 現在欣賞正當時

新竹縣內的落羽松林最近逐漸變色，預估可以賞景美拍到2月初。（圖擷取自竹縣府官網）

連番寒流報到，新竹縣關西等多處始終位於全國低溫區，而驟降的氣溫也催紅了縣內各地的各地落羽松林，有的已經轉為金黃，有的呈現橘紅，點綴在山林、水岸以及步道兩側，成為歲末年初一期一會的美景。

新竹縣政府精選縣內的新埔、橫山、北埔以及湖口5處落羽松秘境，推薦民眾前往美拍。其中最早為人所知的新埔九芎湖步道群，是結合健行與賞落羽松的熱門路線。

這些步道群包含九福、觀南以及霽月3條登山步道，沿途可見成排落羽松點綴山林，隨著季節轉色，展現層次豐富的冬季景觀，健行路線上的陳家農場、金谷農場都是賞落羽松的名所。

橫山的韓屋大埤落羽松緊鄰著灌溉水圳，就在竹34號鄉道旁，紅葉倒映在圳水上的倒影，頗有歐風童話場景。鄰近的內灣親水公園則有落羽松林跟鐵道同框的風光，若抓準時機，還能拍下火車緩緩穿越落羽松林的畫面。賞景之餘，也可順遊內灣老街，品嘗野薑花粽、黑糖糕等客家美食。

至於北埔六塘的落羽松以環繞愛心湖的網美場景聞名，緋紅樹影映照湖面，營造出浪漫靜謐的氛圍。沿著水塘周邊漫步，感受冬日微涼空氣與自然交織的景色，是很多攝影愛好者跟情侶喜愛的落羽松秘境。

至於近年才竄起的湖口畚箕窩溪步道，結合溪岸景觀與生態，步道靜謐平緩，從茶香步道出發，沿途可欣賞茶園、蓮花池、生態平台以及百年龍眼樹等，而逐漸變色的落羽松就在步道旁，是竹縣賞落羽松的新亮點。

