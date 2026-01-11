算命師鐵口「馬年媳婦旺家運」 傳產董座重賞上億豪宅為兒相親

桃園市婚友社分享有傳產董座相信算命師鐵口「馬年媳婦旺家運」，重賞上億豪宅為兒相親，圖中算命館與新聞算命師無關。（記者李容萍攝）

豪門徵婚也吹玄學風？國內某知名的傳統產業董事長，由司機駕駛名車陪同，帶著獨子到桃園市桃園市專為未婚或失偶男女搭橋的中壢區美滿服務中心求助。老董表示，因深信長期合作的算命師及神明指示，要求現年30歲的兒子必須在馬年迎娶同樣屬馬的媳婦，認為此舉方能讓家族企業「代代昌旺」。

為此，老董更開出重賞，兒媳可繼承台北市價值上億元的豪宅，若媒合成功更將奉上50萬元的謝媒禮。資深社工告訴對方，不必堅持選生肖，過度執著是脫單天敵。

徐姓社工今（11）日表示，在國內算是小有知名度的傳統產業董事長，到該中心報名聯誼，希望兒子在馬年娶屬馬媳婦，並坦言多年來苦心經營，事業小有成就，除了努力，事業小有成就全靠神明保佑與算命師指點風水、卜卦排除困難。因此，當算命師算出30歲兒子應尋找屬馬（1990年或2002年生）的另一半時，他不惜開出上億豪宅作為誘因，盼讓自家企業旺傳一代又一代。

而身高超過180公分的獨子對此卻一臉無奈，還說並不急著成婚，應該努力打拚事業，更不在乎豪宅，「反正我是獨子，以後財產本來就是我的。」但為了順從長輩心意，只好配合到該中心報名；老董卻插話說，如果兒子娶了屬馬媳婦，公司可以一直旺下去，希望社工能夠幫忙，如果成功了，願意付50萬元謝媒禮。

徐姓社工告訴老董，兒子85年次要找屬馬的媳婦，只有79年及91年的女生，「大6歲或許不適合，小6歲的還太年輕，何不放手讓兒子自己選擇真正契合的另一半？」

徐姓社工認為，老一輩對婚姻的迷思可能關乎教育及傳統習俗有關，年輕一輩不少優質男女找不到另一半，除了自身條件因素，有人迷信身高，有人選擇行業，有人看中外表，更有人對執著宗教。

徐姓社工提醒，堅持某些擇偶條件恐是個人理想，但若過分迷信生肖，或是在特定圈子內表現出「非誰不可」的糾纏行為，不僅會讓自身名聲受損，更會讓優質對象產生恐懼。更何況「娶妻娶賢，婚姻的基礎是性格與價值觀的契合，而非單一的生肖符號或職業頭銜。」如果過分堅持，甚至忘了惦惦自己斤兩，要邁入婚姻之路恐怕困難多多。

