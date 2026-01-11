北台中家扶中心大團圓活動 江啟臣、楊瓊瓔、何欣純都出席

黃凃嘉紋接任北台中家扶中心扶幼主委，立委楊瓊瓔與立法院副院長江啟臣不約而同送上「眾望所歸」捲軸。（擷取自楊瓊瓔臉書）

北台中家扶中心今天在台中豐原區朝暮良辰婚宴會館舉辦「北台中家扶大團圓活動」，由北台中家扶中心扶幼委員會主辦，感謝扶幼委員會委員、家扶之友會、幼幼展愛隊、溫媽媽志工隊、海線志工隊、屯區志工隊等後援團體一整年的參與及投入，同時進行扶幼主委及五隊志工隊隊長交接及續聘儀式，宣布參選台中市長的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔及何欣純3人皆出席頒發證書，其中，黃凃嘉紋接任北台中家扶中心扶幼主委，立委楊瓊瓔與立法院副院長江啟臣不約而同送上「眾望所歸」捲軸；何欣純則送上「德孚眾望」。

扶幼主委交接由家扶基金會執行長周大堯監交，第八任扶幼主委徐彬勝正式交棒給第九任主委黃凃嘉紋，在北台中家扶後援團體及全體工作同仁的見證下，完成扶幼使命傳承的重要時刻，場面隆重且溫馨。

第八任扶幼主委徐彬勝感謝家扶中心社工與志工夥伴過去一年的投入，期勉新的一年，北台中家扶可以有更多的社會資源一起來支持，年度募款目標可以達標，給予服務家庭更好的資源，使服務家庭可以早日脫貧自立。

接任主委黃凃嘉紋承襲母親勤儉持家的美德，樂善好施，廣結善緣，自921地震後，與先生共同加入北台中家扶的扶幼委員會，長期支持北台中家扶的扶幼工作，廿餘年來，為了讓弱勢兒童可以專心讀書，不用為了學費而煩惱，出錢出力，拋磚引玉，積極籌募獎助學金幫忙北台中家扶的孩子。黃凃嘉紋說，接下這份承載著愛與責任的重擔，將會持續自己堅持的扶幼工作，連結更多愛心資源來為北台中家扶的孩子帶來更多溫暖和希望。

北台中家扶中心主任彭麗真表示，接任北台中主任一年多來，看見北台中的後援團體相當支持北台中的扶幼工作，心中相當感動，不論是扶幼委員會或者五隊志工隊，各自用不同方式來讓北台中的扶幼工作做得更好，期待這次大團圓活動可以讓彼此看見彼此，互相交流與支持。新的一年，就讓大家，一起繼續攜手前行！

黃凃嘉紋接任北台中家扶中心扶幼主委，立委楊瓊瓔與立法院副院長江啟臣不約而同送上「眾望所歸」捲軸。（北台中家扶中心提供）

黃凃嘉紋接任北台中家扶中心扶幼主委，立委何欣純送上「德孚眾望」卷軸。（何欣純提供）

