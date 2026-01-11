為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗栗門牌新制3/5上路 沒掛、亂掛都要罰

    2026/01/11 14:23 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣政府修正「苗栗縣道路命名及門牌編定自治條例」，自3月5日起門牌未依規定張貼或脫落未補製張貼要罰300元、私設戶政未編釘或與編定不符之門牌將罰5000元，得連續處罰。（資料照）

    苗栗縣政府為因應現代建築型態之複雜情形及建築物日漸增加等因素，修正「苗栗縣道路命名及門牌編定自治條例」，自3月5日起門牌未依規定張貼或脫落未補製張貼要罰300元、私設戶政未編釘或與編定不符之門牌將罰5000元，得連續處罰。

    縣府民政處指出，原自治條例對於沒有門牌住戶，僅能發函勸導，並無強制力，新制參考台北市、台中市政府自治條例規定，沒有門牌或私設戶政未編釘或與編定不符的門牌，經戶政事務所通知建築物所有權人、現住人或管理人限期改善，屆期未改善，沒有門牌罰300元，私設戶政未編釘或與編定不符的門牌罰5000元，均可連續處罰。

    此外，民政處表示，門牌並不一定要公發藍底白字鐵牌，允許自製特色門牌。門牌釘掛位置規定在正門左上方，或明顯易見適當位置，如無適當位置或無法釘掛者，應在大門上方適當高度位置繪製門牌標誌，大門上無適當位置繪製時，得在所掛招牌左下角處，書寫道路名牌門牌號碼。新制3月5日實施，相關問題可以洽詢各地鄉鎮市戶政事務所。

