真的還有！ 彰化漁民狂抓5千尾烏魚 塭仔港搶「鮮」開賣250萬入袋

漁民黃超群今天捕獲逾5千尾烏魚，稍早進港開賣。（圖由賴清美提供）

真的還有！冬至已過20多天，一般多認為野生烏魚季已到尾聲，不過彰化縣漁民黃超群今天（11日）凌晨在西部外海捕獲5千尾肥美烏魚，下午2點抵達彰化縣線西鄉塭仔港搶「鮮」開賣，大批老饕聞訊驚喜趕到漁港搶購，直呼「買到賺到」；這批烏魚也為黃超群帶來250萬元「年終獎金」。

每年冬至前後的烏魚汛期堪稱漁民的年度盛事，烏魚經濟性佳，尤其是烏魚子更具高價值，素有「烏金」美稱，每年此時也是漁民賺年終獎金最佳時期，不過去年底至今，彰化漁民單趟捕獲量最多的一次僅有8千尾，與近年來動輒單趟破萬尾甚至2萬尾差異甚大，有民眾猜測是否烏魚季已近尾聲？漁民則強調，真正的冷天還在後頭，預計烏魚季將持續到1月中左右。

彰化縣議員賴清美指出，2024年黃智仁的兒子黃超群，創下塭仔漁港單趟捕獲1萬5000尾烏魚的最高紀錄，2025年元月父子二人再度單趟捕獲高達2萬尾，是近年來罕見的紀錄，整個冬天共捕獲5萬尾，爽賺數千萬元「年終獎金」；2025年12月冬至前夕，黃超群先捕獲4千尾烏魚大賺200萬元，黃智仁又在台中以北海域，捕捉到多達8千尾的烏魚，整艘漁船幾乎塞滿烏魚，不過這已是至目前為止單趟捕獲數量最多的一次。

漁民則表示，2025年因為有閏月，緊接著還會變冷，因此預計烏魚季將持續到1月中旬左右，沒想到今天就傳來好消息。賴清美說這批5千多尾烏魚可為漁民賺進250萬元。

漁民黃超群今天再度捕獲5千尾烏魚。（圖由賴清美提供）

彰化縣議員賴清美（右）買幾尾烏魚回家加菜。（圖由賴清美提供）

