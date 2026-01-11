為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南市機場路出現「黃色」綠鬣蜥 神射手1原因放牠一馬

    2026/01/11 13:51 記者蔡文居／台南報導
    綠鬣蜥體色一般看到的以綠色為主，偏黃或偏橘的綠鬣蜥則是成熟的公蜥。（圖由鳥友謝其良提供）

    綠鬣蜥體色一般看到的以綠色為主，偏黃或偏橘的綠鬣蜥則是成熟的公蜥。（圖由鳥友謝其良提供）

    台南市祥合公園金黃色的巨無霸綠鬣蜥被捕獲後，民眾反映南市機場路附近也有1隻大尾的「黃色」綠鬣蜥，抱怨農業局一直沒來處理。南市農業局森保科長朱健明澄清，民眾可能有所誤會，該局接獲通報後有出動神射手攜帶獵槍前往捕捉，但因旁邊就是台南機場，基於安全考量，暫時放牠一馬。

    日前，經常出沒永康祥合公園的巨無霸綠鬣蜥，體色偏金黃色，十分特別。台南鳥友謝其良自去年起就一直觀察記錄牠的動向，發現牠經常攀爬到高大的桉樹上曬日光浴，躲避獵捕，長期逍遙法外，直到今年初才被捕獲。

    有民眾看到這隻金黃色的綠鬣蜥被捕的消息後，向本報反映，指台南巿機場路活佛餐廳後方的雜林區，也有1隻黃色的綠鬣蜥，已經向南市農業局捕捉專線通報了，但一直沒有過來處理，最近因寒流來襲，又躲起了。

    南市森保科長朱健明表示，體色偏黃或偏橘的綠鬣蜥是成熟的公蜥，像祥合公園的那隻巨無霸，因公園內沒有其他母蜥，不會馬上繁殖，因此一直等待時機成熟後才抓牠。而機場路這隻體色偏黃的綠鬣蜥，所棲息的雜木林距離馬路有段距離，委外廠商無法利用套索捕捉，因此接獲通報後，特別出動神射手和獵槍前往捕捉，但當地緊鄰機場，民航機和軍機起降頻繁，獵人擔心流彈打到飛機，事情就大條了，因此暫時不出手打牠，將先觀察其動向，再想辦法來捕捉。

    朱健明強調，南市綠鬣蜥通報電話：0989100919、0912354463，只要接獲通報一定會派人前往處理。

    南市祥合公園金黃色的巨無霸綠鬣蜥被捕獲後，民眾反映南市機場路附近也有1隻。（圖由鳥友謝其良提供）

    南市祥合公園金黃色的巨無霸綠鬣蜥被捕獲後，民眾反映南市機場路附近也有1隻。（圖由鳥友謝其良提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播