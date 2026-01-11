曾受嘉義家扶扶助 「黑手」師傅當志工傳愛40載獲表揚

蘇振宏（右）當嘉義家扶義工40年，今獲嘉義市副市長林瑞彥頒獎表揚。（圖由嘉義家扶提供）

家扶基金會嘉義家扶中心今舉辦「今年度扶幼委員會授證暨義工幹部交接表揚典禮」，會中表揚59名績優義工，其中擔任汽車修理師傅的蘇振宏，曾受嘉義家扶扶助，為回饋社會，1985年起成為家扶之友會義工至今40載，還因而結識妻子、影響孩子加入助人行列，成為以愛傳愛最佳典範。

溫媽媽愛家服務隊義工吳春燕，自2003年加入義工行列，協助家扶中心發放物資、辦理活動，總服務時數達3900小時，也獲頒獎表揚。

60歲蘇振宏因年少時家境一度陷入困境，受到嘉義家扶的扶助、成為自立青年，出社會後感恩家扶的幫助，投入家扶之友會義工，每逢家扶中心舉辦活動、營隊，總能看見他的身影，他也分享自身成長經歷，鼓勵身處逆境的孩子，用生命影響生命。

蘇振宏擔任義工期間，結識嘉義家扶社工師盧芯寬，兩人共組家庭，還會帶著孩子一起關懷弱勢兒少，將助人精神在家庭扎根。

今天授證暨表揚儀式在鈺通大飯店舉行，嘉義市副市長林瑞彥、社會處長李思賢、嘉義縣社會局長科長李淑韻等人出席，為連任扶幼委員會主委、鈺通大飯店董事長黃國芳、委員幹部、義工頒發年度聘書。

中心主任沈明彥說，嘉義家扶自1981年起成立「展愛服務隊」、「家扶之友會」及「溫媽媽愛家服務隊」3個義工隊，利用週末假日協助推動扶幼工作；另有一群由在地企業家與經理人組成的扶幼委員會，更是家扶中心重要的強力後盾，主委黃國芳更長期出錢出力，以實際行動關懷兒少成長，今天授證、表揚，象徵將助人力量在新的一年持續傳承，中心也持續招募志工，歡迎年滿20歲、具服務熱忱的民眾加入。

吳春燕（右）義工服務時數達3900小時，今獲績優義工表揚。（圖由嘉義家扶提供）

嘉義家扶中心今舉辦新年度的扶幼委員會暨義工幹部交接典禮。（圖由嘉義家扶提供）

