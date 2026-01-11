宜蘭利澤焚化廠回饋金爭議環保局緊急滅火 垃圾大戰暫告解除

宜蘭縣利澤焚化廠爆發回饋金爭議，五結鄉地方人士8日到廠拉白布條抗議。（資料照）

宜蘭縣利澤焚化廠爆發回饋金爭議，五結鄉地方人士原訂今天（11日）發起圍廠抗爭，經過縣府環保局協商，同意五結鄉公所動支前2年的回饋金剩餘款，支應在地經費需求，抗議群眾決定暫緩圍廠，一觸即發垃圾大戰暫告解除。

利澤焚化廠今年編列4300萬元營運回饋金，因分配談不攏，縣議會決議暫緩動支，五結鄉地方人士8日到廠拉白布條抗議，要求縣府今天之前提出合理解決方案，否則不排除圍廠抗爭。環保局事後緊急滅火，此事出現轉折。

請繼續往下閱讀...

五結鄉長沈德茂證實，五結鄉公所9日接獲環保局電子公文，同意鄉公所動支焚化廠回饋金剩餘款935萬元，其中半數可動用，相關款項3月就會見底，環保局應妥善處理回饋金爭議，避免發生圍廠抗爭。

五結鄉籍的宜蘭縣議員簡松樹說，今年適逢選舉年，現在修訂宜蘭縣區域性垃圾資源回收（焚化）廠營運回饋自治條例，容易受到選舉因素干擾，各方意見擺不平，他建議選後最新民意出現再來談，比較能產生共識。

依照自治條例現行回饋比例，五結鄉公所30％、五結鄉成興村40％，鄰近的五結鄉利澤村、季新村、蘇澳鎮龍德里、頂寮里各7.5％，多名議員希望擴大回饋村里，要求縣府修正自治條例，送縣議會審議通過才能動支回饋金預算。

環保局長許嘉琦說，環保局去年8月修訂一版草案，目前回饋村里比例占75％，新增村里25％，第二版朝向80％及20％比例分配，已發文五結鄉公所可動支焚化廠回饋金剩餘款，接續會持續協調化解各界歧見。

宜蘭縣環保局長許嘉琦（持麥克風者）同意五結鄉公所動支回饋金剩餘款，抗議群眾決定暫緩圍廠行動。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法