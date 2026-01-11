白花椰菜自採一顆50元 屏東農民：菜價真的很便宜

好大顆的花椰菜，一顆只要50 元。（記者葉永騫攝）

農產品盛產對農民不一定有利，去年香蕉量產價格慘跌，接著高麗菜產量太多，一顆自採只剩20元，紅豆價格也一度跌到每台斤42元，好不容易政府介入後價格才穩定，現在連很少人種植的花椰菜價格也維持平盤，屏東市莊姓農民今天開放種植的白花椰菜供民眾自採，一顆50元，也吸引了民眾前往採摘。

屏東莊姓女農民表示，農民都是靠老天吃飯，選對種植的農產品可以賺錢，選錯就可能賠錢，去年她種植高麗菜結果產量太多大跌，今年她就不種高麗菜，很幸運高麗菜在這個時間又大跌，一顆自採只剩20元，所以今年她就改種白花椰菜，雖然時間較長得超過3個月，但長得很大顆，品質相當好，只要水煮就能吃，非常的嫩，但因為裝箱不易，因此她決定開放民眾自採，每顆50元，她種植在屏東市歸來歸禮巷附近，種植大約1分地，由於沒有噴藥，成熟後只能維持一個星期，要買的得把握時間。

最近也因為高麗菜、白菜盛產，因此在萬丹鄉也有農民提供自採，每顆10元或20元，也有玉米特價賣，成了屏東的開心農場。

屏東市歸來歸禮巷自採白花椰菜田。（記者葉永騫攝）

自採白花椰菜一顆50元真的很便宜。（記者葉永騫攝）

