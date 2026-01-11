美東青年參拜朝天宮體會媽祖文化 感動直喊「台灣信仰自由」

熱愛台灣文化的美國家庭「白家五姐妹」隨團參訪，更大讚台灣宗教信仰自由。（記者李文德攝）

已有53年歷史的美東中文學校協會，首次舉辦為期10天「媽祖深度探索之旅」，9名美東地區青年跨越萬公里參訪，今（11日）到北港鎮參拜朝天宮，並由廟方落地招待，帶領踏巡北港各處景點。其中熱愛台灣文化的美國家庭「白家姐妹」們也參與。大姐白琳感動地說，台灣宗教文化信仰自由，是學習中國政治史的她感受到最不同的差異。

協會會長林美華表示，美東中文學校協會是美國最久的中文學校協會，長期負責中文及台灣文化教育，2024年朝天宮董事長蔡咏鍀到美國紐約參訪，也與協會提到「可以參訪朝天宮」，因此促成此次文化之旅。過去當地認識台灣都是提及珍珠奶茶文化，但台灣宮廟文化更可以代表台灣生命力的展現，台灣人基本上離不開宮廟，因此規劃為期10天「媽祖深度探索之旅」，希望讓參訪的年輕人深入走讀，了解台灣信仰的力量。

請繼續往下閱讀...

林美華指出，此次參訪團成員匯集英國牛津大學、紐約大學、約翰霍普金斯大學等18至30歲大學生及研究生，其中更有熱愛台灣文化的美國家庭「白家五姐妹」也參與，希望透過10天參訪，了解台灣宗教文化之美。

今早參訪團到北港朝天宮參拜，由常務董事林恆毅陪同參拜，朝天宮更是落地招待，帶領一行人走訪朝天宮、媽祖文化大樓、水道頭文化園區、北港登記所等景點，更介紹當地與宗教息息相關的文化。

白家大姐白琳表示，從小學習中文時就對台灣文化非常感興趣，但以往只能看書籍、圖片認識，此次實際到台灣參訪宮廟，興奮且感動。希望下次還能夠趁北港媽祖遶境或白沙屯媽祖到朝天宮進香時，體驗到台灣人對於宗教信仰的熱衷。

白琳更說，曾待中國兩年半，當地廟宇主要由政府管控，當地人並不會特別去參拜，反而會讓人覺得廟宇如同博物館，而台灣宗教文化信仰自由，不分年齡層都可走進參拜，且台灣在民主轉型時，廟宇體系更是保存紀錄、扮演重要角色，是學習中國政治史的她感受到最不同的差異。

林恆毅表示，很高興能接待跨越萬公里而來的貴客，期待透過深入參訪北港，讓他們進一步體會媽祖信仰、台灣宗教文化之美，期許他們在國際舞台成為台灣、媽祖文化代言人。

熱愛台灣文化的美國家庭「白家五姐妹」隨團參訪，更大讚台灣宗教信仰自由。（記者李文德攝）

美東中文學校協會，首次舉辦為期十天「媽祖深度探索之旅」，9名美東地區青年11日到北港鎮參拜朝天宮，並由廟方落地招待，帶領踏巡北港各處景點。（記者李文德攝）

美東中文學校協會，首次舉辦為期十天「媽祖深度探索之旅」，9名美東地區青年11日到北港鎮參拜朝天宮，並由廟方落地招待，帶領踏巡北港各處景點。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法