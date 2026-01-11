923光復洪災輪椅翁險滅頂 花蓮門諾助重製義肢復健

花蓮光復鄉徐姓退伍軍官因糖尿病雙腳截肢，去年923洪災一度陷入滅頂危機。（圖由門諾醫院提供）

花蓮光復鄉徐姓退伍軍官因糖尿病雙腳截肢，去年923光復洪災一度陷入滅頂危機，最後被擔任消防員的姪子抱上屋頂救回，歷經生死關頭後，門諾醫院一路陪伴，從急性醫療照護到重製義肢與復健訓練，一步步找回生活力量，「重新站起來，感覺真好！」

門諾醫院今指出，66歲徐阿伯曾是守護國家的軍官，退伍後人生卻接連遭逢考驗。20年前確診糖尿病後影響血液循環，前年先是右腳因嚴重缺血不得不截肢，不到1年，左腳腳趾出現壞死情形，病變向上蔓延，醫療團隊評估若延誤治療，恐引發敗血症，最終只能再次進行截肢手術，短短2年間接連失去雙腿。

請繼續往下閱讀...

去年中，徐阿伯在門諾醫院完成右側義肢製作，靠著拐杖支撐練習行走；左腳截肢後，等待傷口復原，義肢矯具團隊評估整體狀況，準備為他重新打造1副完整義肢。不料，去年9月23日，光復鄉豪雨成災，水勢在短時間內暴漲，徐阿伯與妻子在家中，尚未反應過來時，洪水已自門口湧入。

第一時間趕到的是擔任消防員的姪子，衝進屋內推著輪椅準備撤離，才到客廳，水已淹進院子，很快升至腳踝。水位持續上升，姪子先把徐太太攙扶上屋頂避難，再回頭搶救徐阿伯。折返時，水已淹到他的胸口，而他仍坐在輪椅上。「輪椅開始浮起來了」徐阿伯當下腦中一片空白。

在急流中，徐阿伯被救上屋頂，屋頂上風雨交加，腳下是翻湧的洪水，夫妻倆相互依靠，幾乎失去一切，義肢、家具與生活用品全被洪水帶走，只留下滿室狼藉，之後徐阿伯被安排住院，並順利完成原本在洪水前就預計進行的心臟心導管支架手術。門諾醫院指出，考量他們來自災區、返家無門，院方再協助轉介至護理之家，安排獨立套房，方便妻子照料，並提供21天喘息住院照護。

門諾醫院指出，從急性醫療、術後照顧到生活安置，醫療與照護一環一環銜接，從水災發生到真正返家，前後將近2個月，始終不讓徐阿伯獨自承受。門諾醫院義肢矯具團隊的加入，重新製作一雙全新義肢，從取模、套量、反覆調整，到安排復健訓練，全程細心完成。

「至少還活著」，徐阿伯說，重新開始，心裡難免不安。但義肢矯具師與治療師始終耐心陪伴，一次次測試，只為讓他站得穩、走得安全。重新穿上義肢那天，他在復健室裡慢慢站起，「那雙義肢，是我花很多力氣才練回來的」，背後卻承載疾病、截肢、洪災與重來一次的重量。

歷經生死關頭後，門諾醫院從急性醫療照護、安養陪護，到重製義肢與復健訓練，逐步助其找回生活的力量。（圖由門諾醫院提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法