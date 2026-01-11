為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    低溫來襲持續送暖 台南做工行善團完成第321戶弱勢屋

    2026/01/11 12:58 記者王涵平／台南報導
    鹽水區陳姓案主房屋在丹娜絲風災嚴重受損，台南做工行善團完成修繕，為做工行善團完成的第321戶。（記者王涵平攝）

    鹽水區陳姓案主房屋在丹娜絲風災嚴重受損，台南做工行善團完成修繕，為做工行善團完成的第321戶。（記者王涵平攝）

    鹽水區陳姓案主房屋在丹娜絲風災嚴重受損，台南做工行善團安排修繕期程，歷經斷電、拆除及管線配置等工程，並進行室內裝潢、磁磚鋪設及油漆粉刷等，今由電氣工會接進場完成廚具及衛浴設備安裝，為做工行善團完成的第321戶，也是市長黃偉哲任內完成的第240戶。

    南市勞工局長王鑫基表示，陳姓案主房屋嚴重受損，亟需整修，但經濟狀況不穩，無力負擔龐大的修繕費用。今日除了志工修繕作業，金城獅子會等善心人士同步響應捐助房屋修繕材料費，由南市勞工志願服務協會梁志男代表受贈；大台南總工會副理事長陳美靜贈送床包組，南市餐飲業職業工會理事長劉檄穆連結總祿境土地公廟平安米送案家，南市勞工志願服務協會捐贈電風扇。

    南市議員沈家鳳今日也帶水果到場為志工加油打氣，南市勞工志願服務協會理事李俊平也送飲品慰勞志工，後宅社區發展協會理事長郭美月到場關懷，共同支持修繕行動。

    鹽水區陳姓案主房屋在丹娜絲風災嚴重受損，台南做工行善團完成修繕，為做工行善團完成的第321戶。（記者王涵平攝）

    鹽水區陳姓案主房屋在丹娜絲風災嚴重受損，台南做工行善團完成修繕，為做工行善團完成的第321戶。（記者王涵平攝）

