南湖國小、高中bye了化糞池 北市公立學校全納衛生下水道系統

南湖國小完成污水下水道接管，校長匡秀蘭感謝衛工處協助改善校園環境衛生。（台北市衛工處提供）

台北市污水接管普及率已達83.19%，衛生下水道工程處去年底克服多項施工障礙，完成南湖國小及南湖高中污水接管工程後，全北市在污水管線公告範圍內地所有公立學校，全部完成接管，納入公共衛生下水道系統。南湖高中校長吉佛慈及南湖國小校長匡秀蘭都說，完成接管後，原有化糞池及污水處理設施退役，過去因化糞池產生的異味與衛生問題不再出現，校園環境變得清潔舒適，有助提升學生的學習品質與活動空間。

衛工處工務科科長陳鏗元表示，截至2025年11月，台北市門牌戶數接管普及率已達83.19%，全國第一。全台北市共有市立高中28所、國中58所、國小139所，其中南湖國小及高中因地下管線複雜，是長期無法克服的個案。自2023年啟動兩校污水接管工程，面臨多項挑戰，經多方協調下，終於全數完成，將兩校污水納入公共衛生下水道系統。

衛工處東區工務所主任李後昌指出，南湖國小及南湖高中地處康寧路旁，又鄰近捷運文湖線，地下管線錯綜複雜。多次試挖確認管線位置，並與各管線單位協商遷移，但因條件受限無法進行，只能改採於校地內設置相關設施。但校園場地狹窄，不利重型機具進入，加上施工位置緊鄰天橋及高架捷運，均使施作難度大幅增加。

李後昌說，校園每日有大量師生進出，為維護學生安全與上課品質，工程必須分階段進行，並嚴格控管施工時段與動線，與校方維持密切協調，使工期在安全無虞下如期推動，兼顧校園教學與活動需求。

南湖高中完成污水下水道接管，校長吉佛慈感謝衛工處協助改善校園環境衛生。（台北市衛工處提供）

