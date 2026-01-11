為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    公職荒？ 盧秀燕稱台中捷運「七線齊發」 1年還找不足人力

    2026/01/11 12:09 記者黃旭磊／台中報導
    台中捷運「七線齊發」但1年還找不足人力。（記者黃旭磊攝）

    台中市長盧秀燕曾於市政會議稱台中捷運建設全速推進，要「七線齊發」進入大台中捷運時代，由於工程專業人力缺口達四成引發工程品質斷層疑慮，民進黨台中市議員陳俞融查出，台中市捷運工程局成立週年，僅在職93名、人力到位6成「七線齊發只是紙上談兵」。

    台中市捷運工程局於去年（2025）1月1日元旦揭牌，民進黨台中市議員江肇國曾查出，六大科室竟全數沒有正式科長，包括綜合規劃科、工程管理科、土木建築科、機電工程科、土地開發科及資財用地科全由股長代理，形同空殼局處，這次又被陳俞融發現，工局核定編制員額為158名，目前在職僅93人，工程專業人力嚴重不足。

    陳俞融批道，捷運藍線機電開工，以及綠線延伸、橘線、紅線等可行性研究或綜合規畫階段，目前僅靠93名先行部隊支撐龐大行政與工程壓力，以最終員額158人來看，目前人力到位率僅約59%，近六成，這種「小馬拉大車」現況如何確保各路線如期如質推動？

    陳俞融說，目前全國面臨嚴重土木、機電人才荒，公務體系薪資結構雖比照四都捷運工程局，發放「重大交通工程機關職務加給」，但民間工程產業高薪搶人，公職吸引力顯然已大幅下降。

    台中市捷工局長蘇瑞文證實「找不到人」，蘇瑞文坦承人員不好找，預計2月土建科與工管科長會先補齊，其他科室可能要一段時間才可全員補齊。

