日夜溫差最大12度！乾冷天氣到週五 週六迎風面轉雨

未來1週降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

明天週一（12日）冷氣團減弱，各地白天溫暖舒適，東半部零星降雨，西半部留意日夜溫差。中央氣象署預報，週五前為乾冷天氣，西半部日夜溫差可達12度左右；週末東北季風帶來水氣，北部、東半部降雨機會增加。至於南方海面是否會生成熱帶性低氣壓及颱風，是持續關注重點。

氣象署預報員劉沛滕表示，這波大陸冷氣團帶來乾冷天氣，北部、宜蘭今天整日低溫，並延續到明天清晨；各地沿海空曠地區留意強陣風，各離島風浪也大。

未來一週天氣，週五前為乾冷、日夜溫差大，週末則有雨。劉沛滕表示，週一至週五僅東半部有零星降雨，多數地區多雲到晴，其中週二有一波東北季風，但水氣較少，僅迎風面東北部有雨但不多；週六再一波東北季風報到，水氣較多，基隆北海岸、北部山區、東半部地區降雨機率提升。

溫度方面，劉沛滕指出，週一冷氣團減弱，白天溫度略為回升，各地可達20度左右，感受較為溫暖舒適，不過北部、宜蘭清晨仍冷，西半部接下來幾天因輻射冷卻早晚也冷，日夜溫差大，其中週三最為明顯，中南部早晚12、13度，白天可達24、25度，溫差超過10度。

劉沛滕提醒，西半部接下來幾天日夜溫差大，沿海空曠地區留意強陣風，各離島風浪也大，週一基隆北海岸、東半部留意長浪。

至於菲律賓東方海面目前有低氣壓雲系發展中，劉沛滕表示，後續是否進一步轉為熱帶性低氣壓甚至颱風，是要持續關注的重點。

未來1週溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

