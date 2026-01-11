帶學生從競賽找熱情屢創佳績 方冠中深耕生活科技教育15年獲師鐸獎

方冠中在生活科技課堂指導學生動手實作。（教育部提供）

高雄市立鳳山國中教務主任方冠中投入生活科技教育15年，在動手實做的過程見證學生蛻變，更帶領學生屢獲競賽佳績，同時也結合更多教師進行跨域合作，為學生們開啟更多的機會，受到師鐸獎肯定外，並獲教育部選為教育家典範人物。

方冠中過去就讀高雄師範大學工業科技教育系，他回憶，當時因所學非當時環境的主要考科，曾經考慮過轉攻其他研究所，希望跟上大環境的趨勢。但在指導教授的啟發下，他逐漸認識到生活科技的潛力，並看到了這個領域所擁有的前景與自身的使命。也因而進入鳳山國中任教後，自己不斷思考在思考「如何建立一個能夠持續深耕的生活科技教育模式」。

當時，方冠中決定帶領學生參加各種競賽，以激發學生的學習熱情。他分享，在參賽前通常會讓學生們練習製作2、3架手擲機，但有位學生卻與眾不同，消耗20多架的材料。原來，學生在練習過程中產生了濃厚的興趣，主動利用課外時間進行練習，這份熱忱讓他在首次參賽時便奪得全國手擲機競賽的第一名。

過程中也看見學生的蛻變，方冠中提到，有位學生平常人際互動較為辛苦，在賽前準備期間，堅持自己的製作流程，對老師的建議置若罔聞，直到比賽前幾天才終於敞開心扉，主動提出了許多想法，積極與教師團隊討論並調整設計，最終在全國賽中獲得佳作。這激勵了自己和整個教師團隊，對教育的價值與意義有了更深刻的認識。

除了專注於生活科技專業教學之外，方冠中也積極推動跨域合作，帶領教師團隊共同成長。從成立社群，進一步確立核心教師，並邀集不同領域的教師加入，協調行政與合作事宜。他表示，自己最期待的就是找到志同道合的夥伴。多年努力下，跨域合作已結出亮眼成果，例如校本課程「一起i鳳」與「家在一起」，獲得獎項肯定。

回顧教職生涯，方冠中認為，最欣慰的就是看見生活科技教育逐漸展現跨領域的優勢，也找到許多理念相近的同伴相互扶持。這份合作能量讓他即使再忙、再辛苦，也始終樂於投入。而他也將持續深耕生活科技教育，積極指導學生參與競賽，讓生活科技教室變成學生的大遊戲場。

