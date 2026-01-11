為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    2025非法旅宿1624家「台北最多」 全國開罰1.2億元

    2026/01/11 11:17 記者蔡昀容／台北報導
    2025年旅宿查察，全國列管非法旅宿1624家，罰鍰金額近1億2013萬元。圖為旅宿示意圖，是合法旅宿，與新聞事件無關。（記者蔡昀容攝）

    2025年旅宿查察，全國列管非法旅宿1624家，罰鍰金額近1億2013萬元。圖為旅宿示意圖，是合法旅宿，與新聞事件無關。（記者蔡昀容攝）

    2025年旅宿（旅館+民宿）查察統計，全國列管非法旅宿1624家，罰鍰金額近1億2013萬元。台北市非法旅宿268家最多、45.8％佔比最高，累計裁罰2035萬元，金額是全國第二。全國罰鍰累計最高是台南2045.4萬元。

    觀光署近日公布2025年度統計，全國合法旅館3281家，較去年同期減少27家，變動不大；合法民宿1萬2551家，較去年同期增加407家。非法旅館1058家，較去年同期增加31家；非法民宿566家，較去年同期減少21家。全國各縣市總計稽查1萬6254次，罰鍰次數1261次，共開罰近1億2013萬元。

    各縣市的旅宿，台北合法585家，非法268家，非法約佔31.4％，數量、比例全國最高，台北非法旅宿全部都是日租套房。台中合法505家、非法207家，非法佔約29％位居第二，數量則是全國第三。宜蘭非法229家位居第二，但合法多達2480家，非法占比僅8.45％。高雄合法530家、非法125家，非法占比約19％，位居全國第三。

    各縣市的旅宿稽查，宜蘭次數最多達2373次，花蓮1844次排第二，澎湖1309次位居第三；罰鍰次數，台北256次最多，台南171次排第二，宜蘭169次位居第三；罰鍰累計金額，台南2045.4萬元最高，台北2035萬元次之，台中2018萬元位居第三。

    觀光署表示，旅館家數變動都不大，應是個別業者經營考量而進退場的結果；民宿較去年同期增加，說明民宿是家庭副業，以自宅空閒房間經營，和容易因成本考量而停歇業的旅館相比，較不受影響。

    觀光署分析，旅館方面，未合法列管家數1058家，較去年同期增加31家，主要是都會區的日租套房增減導致，其中台北市減少最多為7家；民宿方面，未合法民宿列管家數566家，較去年同期減少21家，主要是地方政府稽查或網路查詢導致原先列管家數歇業，其中屏東縣減少最多為16家。

