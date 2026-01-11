北市延三夜市瓦斯外洩緊急搶修 攤商今可正常營業

台北市延平北路三段66巷昨晚瓦斯外洩，由於地點在延三夜市營業路段，部分攤商因此停業。（圖由台北市議員擬參選人朱政騏提供）

台北市延平北路三段66巷昨晚瓦斯外洩，由於地點在延三夜市營業路段，部分攤商因此停業。產發局長陳俊安今（11日）受訪表示，昨天把漏氣的位置進行補強，後續針對中壓管也請大台北瓦斯公司排程更換，今日相關場域都可以正常營業。陳俊安承諾，後續會請市場處對今年延三夜市的行銷計畫，給予更多支持協助。

台北市中山大同議員擬參選人朱政騏今也更新現場狀況，昨晚11時許發現瓦斯管線破裂處，至凌晨3點多搶修完畢並完成路面銑鋪。

請繼續往下閱讀...

昨日下午2時，延平北路三段66巷附近路面有濃濃的瓦斯味，經消防隊及大台北瓦斯公司到現場檢測，疑似日前地震造成地下瓦斯管線破裂，路面多處裂隙都有瓦斯冒出，現已緊急封閉延平北路三段（昌吉街至伊寧街口，約200公尺路段），進行緊急開挖搶修。因位於延三夜市營業路段，避免攤商烹調用火引起意外，部分攤商被迫停業。

大同區里長沈春華以及陳俊安等人昨晚皆有到場關心並了解管線修復作業情形。陳俊安昨晚說明，該路段的瓦斯中壓管及低壓管線，將於今年上半年完成更新；更換時會短暫影響用戶使用，屆時會預先公告。

台北市延平北路三段66巷昨晚瓦斯外洩，由於地點在延三夜市營業路段，部分攤商因此停業。（圖由台北市議員擬參選人朱政騏提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法