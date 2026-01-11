為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    從校門到鄉間小路！ 61名六年級生騎行40公里踏查故鄉 留下「畢業紀念禮」

    2026/01/11 11:17 記者李文德／雲林報導
    元長國小61名學童用單車騎行40公里環鄉，踏查地方產業及景點。（記者李文德攝）

    元長國小61名學童用單車騎行40公里環鄉，踏查地方產業及景點。（記者李文德攝）

    用單車走遍故鄉，雲林元長國小為讓六年級學生在畢業前留下紀念禮物，舉辦「元長騎跡」活動已進入第9年，此次61名學生參與總長40公里的環鄉行動。校方表示，希望讓學生反思「故鄉的多種可能」。

    校長王曉萍指出，元長鄉長期被外界定位人口外移的鄉鎮，甚至近年來位居全縣老化程度第一的地區，不少年輕人都會選擇外出工作、讀書，久而久之對地方認同感可能逐漸降低，2016年起開始規劃「元長騎跡」單車環鄉行動，目標鎖定六年級學生，在畢業能夠好好走遍地方。

    王曉萍指出，六年級的學生參與之前，需要經過學校認證，確定騎車安全無虞方可上路，今年度共有61名學生參與，盼讓學生用騎車走訪元長各地知名景點、在地職人產業等。

    61名學生在志工、家長、師長等導護下，由元長國小出發，一路經過鹿北村柳丁牆、鹿北社區釣魚池，甚至走訪五塊村的蔡秋桐故居，總計全長40公里的路程，不少小朋友面帶微笑騎乘，也不喊累。

    王曉萍指出，環鄉活動必去之處就是「蔡秋桐故居」，被譽為「保正作家」的蔡秋桐，是著名台語文學詩人及作家，寫作的題材都和實際人生經驗非常接近，更在戰後擔任第一屆元長鄉長，也是元長國小的校友，希望帶領學生到此了解這位「大學長」生平，深化自我。此外更讓小朋友發現其實元長鄉魅力源源不絕，值得大家深耕。

    學生李少琪表示，很少機會能夠好好地騎腳踏車認識家鄉，透過環鄉行動更了解在地文化及在地價值；涂文耕表示，在畢業前能夠騎車踏查，是最棒且難忘的「畢業紀念禮」。

    元長國小61名學童用單車騎行40公里環鄉，踏查地方產業及景點。（圖由校方提供）

    元長國小61名學童用單車騎行40公里環鄉，踏查地方產業及景點。（圖由校方提供）

    元長國小61名學童用單車騎行40公里環鄉，踏查地方產業及景點。（記者李文德攝）

    元長國小61名學童用單車騎行40公里環鄉，踏查地方產業及景點。（記者李文德攝）

