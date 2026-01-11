備戰農曆年前採買潮 桃市稽查百貨賣場公安、傳統市場用電

桃市府建管處稽查百貨及大賣場公安，確認防火區劃位置。（圖由建管處提供）

去年2月台中新光三越中港店發生氣爆意外，桃園市南門市場去年11月曾發生大火，距離農曆春節僅剩下1個月，各大傳統市場及大型賣場、百貨將湧入龐大採買人潮，各場所公共安全也進入備戰期，桃市府建築管理處表示，去年10月至12月已完成全市31家百貨及大賣場公安稽查，而南門市場火災後，消防局也針對全市公、民營市場進行用電安檢，民營市場逾半數不符規範。

建管處長莊敬權表示，去年10月至12月即完成全市共31家的百貨、大賣場的公安稽查，總共有5家業者需要改善，包含安全門啟閉異常、門弓器鬆脫及通道堆置雜物情形，稽查當下均已要求改善並全數完成，今年1月9日起，因應年節採購人潮，開始進行第2波階段抽複查，針對曾有大缺失、違規裁罰記錄和近期民眾陳情的場所進行抽複查，在農曆年前都會進行抽檢，抽複查期間如查獲涉有公安違規事項，將依建築法裁罰，處以新臺幣6萬以上至30萬元罰鍰，而他9日也親自率隊至青埔高鐵站前新開幕大型賣場，針對室內裝修、逃生動線、避難設施和設備等進行盤檢，確認業者都有妥善落實賣場公共安全規範。

請繼續往下閱讀...

建管處表示，公安稽查目的在提醒業者時刻注意營業場域公安，勿任意堆置貨品於逃生動線上，像是梯間、排煙室、走道及防火鐵捲門要確實可以使用，並且如期完成公安申報，鑑於去年中部百貨發生氣爆事件，呼籲建築物室內裝修也是公共安全重要的管理一環。

消防局表示，南門市場火災後隨即頒定市場消防安全檢查及安全管理加強計畫，涵蓋全市25處公營市場及36處民營市場，共計61處，加強檢查消防安全設備、用電安全、液化石油氣及違規查報，並持續進行用火用電安全宣導，用電安全檢查重點涵蓋即時掌握異常徵兆、加強電線管理及定期專業檢測，經檢查，公營市場除南門市場仍在重建外，其餘設備均符合規定，民營市場36處中則有19處不符合規範，主因包括缺乏管理組織、改善成本高、長期用電行為缺乏管理，以及部分市場屬違章建築，導致軟硬體設備未經檢測，針對民營市場將依風險分級納入管理體系，全面要求提升消防設備，針對拒不配合或違規市場，依法可採取斷水斷電或配合違章建築拆除。

桃市府建管處稽查百貨及大賣場公安，確認逃生動線通暢及安全門啓閉正常。（圖由建管處提供）

桃園市南門市場火災後，桃市府針對公、民營市場用電檢查。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法