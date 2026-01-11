為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南市環保局提醒春節大掃除這些物品不能亂丟 做好分類防起火

    2026/01/11 10:20 記者蔡文居／台南報導
    南市環保局安南區清潔隊的火警，研判表是垃圾夾雜鋰電池及殘留小瓦斯罐所引起。（吳姓讀者提供）

    南市環保局安南區清潔隊的火警，研判表是垃圾夾雜鋰電池及殘留小瓦斯罐所引起。（吳姓讀者提供）

    台南市環保局安南區清潔隊日前發生一場火警，現場濃煙密佈，不少回收的冰箱、電視機等回收物被燒毀。初步調查，研判火警現場夾雜鋰電池及殘留小瓦斯罐，可能為起火原因。由於春節假期將近，南市環保局特別呼籲民眾大掃除時，噴霧罐、打火機、行動電源、鋰電池及瓦斯罐等易引起火的物品不能亂丟，應做好分類回收，以免發生火災。

    南市環保局表示，本月9日上午，位於安南區本田路3段的安南區清潔隊，廠區內鏟裝機在執行場內無法回收物轉運至垃圾車作業時，發現垃圾車冒煙，司機隨即將車斗內物品卸至地面開始起火。經現場人員通報消防隊，約20分鐘後火勢迅速控制，隨即撲滅，並未影響其他區域及作業安全。

    南市環保局表示，初步研判，現場夾雜鋰電池及殘留小瓦斯罐，可能為起火原因，實際情形仍待消防局調查鑑定。

    南市環保局提醒，春節連假將近，家戶垃圾量增加，請民眾確實做好垃圾分類，特別是電子產品、噴霧罐、打火機及行動電源等具潛在危險性的物品，應依規定分開包裝再交予回收車，降低火災風險。

    一名吳姓民眾當時正巧路過，發現安南區隊內發生大火，一度懷疑區隊因收回物太多，一把火把收回物清光光。環保局澄清，民眾的質疑與事實出入很大，整起事件完全是意外，並非暫置回收物起火。

    南市環保局安南區清潔隊火警，現場部分回收的冰箱、電視機等回收物被燒毀。（吳姓讀者提供）

    南市環保局安南區清潔隊火警，現場部分回收的冰箱、電視機等回收物被燒毀。（吳姓讀者提供）

