南投「萬坪落羽松」轉紅 1/17、1/18首度假日免費開放

南投名間鄉台3線免費「萬坪落羽松」秘境，成排紅葉倒映水面，景象相當浪漫。（記者劉濱銓攝）

南投最近網路竄紅，面積超過萬坪的免費落羽松秘境，近來吸引許多民眾朝聖，隨著連番冷氣團發威，現已轉色全紅，成排紅葉倒映水面超浪漫，由於園區僅平日開放，引發網友「敲碗」爭取假日場，園區為此在1月17、18日將首度在週六、日開放，盼讓親子在假日也能一同造訪。

南投萬坪落羽松就位在名間鄉省道台3線旁，由欣美公司營造800棵落羽松，以及步道、生態池的秘境園區，讓員工上班能享受優美景色，去年12月園區首度對外免費開放，掀起廣大欣賞落羽松人潮，園區為此還延長開放至今年1月23日，讓想欣賞的民眾都能一飽眼福。

園區表示，由於落羽松秘境也包含工廠與辦公大樓，因此只在上班日開放遊客參觀，週六、日員工休假就不對外開放，平日僅週四不開放，其餘都可免費參觀，目前落羽松幾乎都已轉色全紅，為讓更多民眾與親子都能體驗園區紅葉景色，本月17、18日將首度開放假日場次，23日則為對外開放的最後一天，民眾可把握機會。

南投名間鄉台3線免費「萬坪落羽松」秘境轉色全紅，園區包含落羽松與步道、生態池，景致多元。（記者劉濱銓攝）

