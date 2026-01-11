日換3種通勤工具不喊累 吳紀萱成身障求職者支柱

林口就業服務站督導吳紀萱，每天換3種通勤工具不喊累，時刻充滿正能量。（記者賴筱桐攝）

在新北市林口就業服務站擔任督導的吳紀萱，每天上班從板橋出發，先搭捷運環狀線轉乘桃園機場捷運，在林口站下車後，再騎YouBike或走路到就服站，通勤時間至少1.5小時起跳，來回需要3小時，一般人可能避之唯恐不及，她卻甘之如飴，還說「現在我每天都走1萬步以上，很有成就感」，時刻充滿正能量的她，成為身障求職者的支柱。

吳紀萱就讀東吳大學中文系，對政治事務感興趣，雙主修政治系，畢業後曾到立法院擔任法案助理，幫市議員打過選戰，經歷早晨送車、拜廟、掃街、掃市場、晚間演講，以及半夜被老闆叫醒寫新聞稿，相關經驗養成她不挑工作、超級耐操，必要時可以「24小時On Call」的工作態度。

後來吳紀萱到中央大學法律與政府研究所攻讀碩士，再到板橋就服站擔任約聘人員，她負責業務之一是「青年全方位」的開發與訪視，新北市首推「初次尋職青年就業服務」，中央跟進為全國性政策，勞工局再推出「青年全方位」方案，協助畢業後求職不順利的青年，找出興趣與長遠發展的工作，並陪伴輔導3個月，幫助青年穩定就業。

另一項業務是「身障就業服務」，工作內容包括開發企業進用意願，透過補助「職務再設計」，協助身障者進入職場。吳紀萱說，她有聽語障家人，深感身障者就業不易，為了開發廠商，她鎖定內湖、汐止、鶯歌科技公司的求才訊息，前後總共打50幾通電話，終於成功開拓虎門科技、綠界科技等企業，願意聘僱視障按摩師到公司服務，至今她仍義務為近10位視障者做PPT，協助更新企業履歷。

林口就服站隸屬新莊站管轄，新莊站長許忻忻稱讚說，吳紀萱「擁有一個有趣的靈魂」，不像公務員一板一眼，個性活潑外向，善於經營團體氣氛。雖然吳紀萱年資僅3年半，卻發揮「初生之犢」的衝勁，在她督導經營下，職場氣氛融洽，從去年11月中旬揭牌至今，往「零負評」的「5星就服站」目標邁進。

林口就服務站督導吳紀萱營造愉悅的職場氛圍，同事們讚譽有嘉。（記者賴筱桐攝）

林口就業服務站去年11月揭牌，打造新北市30分鐘可抵達的就業服務網絡。（記者賴筱桐攝）

