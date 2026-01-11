春節垃圾清運時間出爐 花蓮大型廢棄物清運12日起登記

花蓮市公所公佈農曆春節垃圾清運時間表。（市公所提供）

下個月就要過年了，花蓮市、吉安鄉公所配合中央政策，將在2月8日至2月14日辦理「國家清潔週」，並提前自1月12日至21日受理春節前大型廢棄物清運申請，每戶限免費清運大型廢棄物三件，並以一次為限，需要提前電話預約；農曆春節初一到初三（2月17至19日）全面停收垃圾。

花蓮市有4萬3000多戶、9萬6000多人，是全縣人口最多的鄉鎮市，市公所配合農曆年前國家清潔周，每年協助家戶清運沙發、衣櫃、桌椅、彈簧床等大型家具，減輕民眾大掃除垃圾清運的負擔。市公所清潔隊表示，今年將於1月26日至2月5日免費清運大宗廢棄物，提前在1月12日至21日受理登記，可撥打預約電話（03）8233818，受理時間為上午8時至中午12時，下午1時30分至5時，例假日不受理。

請繼續往下閱讀...

吉安鄉公所清潔隊指出，為提升年終大掃除期間大型廢棄物清運服務品質，請鄉親務必事前完成登記，並以一次性申請為原則，登記後恕不接受修改，以利公所事前規劃清運路線。清運當日請配合將大型廢棄物放置於家門外，清潔隊員依規定不進入家戶搬運，受理清運項目包含電視、家戶用冰箱（不含冷凍櫃）、洗衣機、冷氣，以及沙發、衣（櫥、床） 櫃、桌椅、彈簧床等，吉安鄉預約電話為03-8538522或03-8543956。

花蓮市也公布春節垃圾清運時程，2月16日除夕當天上午9時執行一次清運，下午3時40分到4時的定時定點暫停；17日到19日初一到初三停收垃圾，20日初四與除夕相同，都是一次清運下午暫停定點清運，21日初五恢復夜間正常時間清運垃圾。吉安鄉則在小年夜除原週日回收路線，增加勝安、北昌、吉昌兩條回收路線，上午9時起清運，夜間停收，21日例行停收；2月22日起恢復夜間正常清運。

吉安鄉公所公佈農曆春節垃圾清運時間表。（鄉公所提供）

吉安鄉大型垃圾12日起開始接受預約登記。（鄉公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法