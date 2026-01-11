為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    石蒜「有花就沒葉、有葉就沒花」 馬祖東引鄉冬季另類風景

    2026/01/11 10:09 記者俞肇福／綜合報導
    每到冬季來臨，位於國之北疆的東引鄉，石蒜族就會出現生機盎然。（圖為連江縣政府提供）

    每到冬季來臨，位於國之北疆的東引鄉，石蒜族就會出現生機盎然。（圖為連江縣政府提供）

    位於國之北疆的馬祖東引，冷冽的北風不時呼嘯而過；然而，在東引鄉的西引島上的荒野山坡的田埂間，卻逆勢出現一片片青蔥翠綠、生機盎然的景象，遠望宛如農人辛勤耕作的蒜苗田。而這片「遠望如蒜田」的翠綠，自古先民流傳「有花就沒葉、有葉就沒花」的個性，盛夏美艷動人，冬天則逆勢出葉，對台灣民眾而言，十分少見。

    在東引國中小服務31年的連江縣教育處長王禮民說，這是石蒜族群特有的特殊生理機制。夏、秋之際綻放美豔花朵，待花凋謝後，綠葉才在冬季悄然探頭。隨著冬季到來，反倒為低矮的石蒜族群，騰出了珍貴的陽光空間。

    目前，東引苗圃人工培育的紅花石蒜已進入出葉高峰；雖然去年9月的花況不若往年繽紛，但入冬後葉子生長情況依然繁盛，外地的遊客路過，常誤以為田埂上種滿了蒜苗或韭菜，成為地方冬日的一段趣談。

    這片冬日限定的綠意預計將持續到今年春天，當春暖花開、周遭的灌木重新長出新芽奪回日照權時，換錦花與紅花石蒜的葉子便會功成身退，逐漸枯萎。它們會將冬季累積的飽滿養分，悉數回流至地下的球莖中，進入深沉的休眠期，直到秋季來臨，再次綻放花顏。

    每到冬季來臨，位於國之北疆的東引鄉，石蒜族就會出現生機盎然。（圖為連江縣政府提供）

    每到冬季來臨，位於國之北疆的東引鄉，石蒜族就會出現生機盎然。（圖為連江縣政府提供）

