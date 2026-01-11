士林大南路口「蛋黃區」又多了「大」 北市交工處：代表4方向

圓環中心的「大」是指大，以及4個進入路口的來向。（圖擷取自交通局長謝銘鴻臉書）

台北市士林區大南路、通河東街口，近日出現黃色標線型圓環，形成「另類蛋黃區」，中間還寫了一個白色「大」字，再度引發地方討論。台北市交通管制工程處管制設施科長許銓倫表示，「大」指的是大南路，分別代表現地4個進入的路口，圓環中心加裝交通桿，增設標誌讓用路人了解遵行方向，並停止號誌運作，以圓環管制路口。

許銓倫指出，大南路、通河東街口為四岔路的號誌管制，為了降低路口人車流動線交織和路口行車速度，邀集相關單位討論後，配合路面更新工程調整為圓環路口，去年12月下旬起陸續調整，今年1月7日繪設進出動線的標線，提醒「進入圓環前，須禮讓環內車輛先行後方能駛入，並沿圓環中心車型方向駛出圓環」。

她說明，周邊已設阻隔及引導設施，包括圓環中心加裝交通桿，且於進入圓環處路口處，增設圓環遵行方向標誌，用路人務必遵行行駛。圓環車道寬有5.7米，路口設計時有套繪大車軌跡，且經現場觀察車輛通行，並無問題。相關標誌及標線已完成，路口採圓環管制並停止號誌運作，將持續蒐集地方反饋檢討改善。

交通局補充，中間黃底白字「大」是指大南路，以及該處4個進入路口的來向，外圈則是給大車轉彎軌跡內輪差使用。

進入圓環的路口增設圓環遵行方向標誌。（圖擷取自交通局長謝銘鴻臉書）

