「巨鼠」在頭頂 台鐵嘉義站月台販售部鼠輩流竄

台鐵嘉義車站月台食品販售部出現體型碩大的老鼠。（民眾提供）

台鐵嘉義車站月台內的食品販售部，昨天晚上近6點多時有民眾發現一隻體型碩大的老鼠在貨物架上流竄，多次躲進箱內又爬出，還有消費者就在老鼠下方購物；台鐵公司今天回應，將加強車站環境清潔及消毒，也請負責營運的廠商注意環境維護。

旅客說，台鐵販售部是許多民眾購買食品的地點，昨晚他在月台經過販售部，卻發現一隻大老鼠，當時有另一名旅客正在飲料櫃挑選飲料，老鼠就從他上方的堆疊食品的貨物架跳入紙箱，該紙箱離旅客頭部約只有30、40公分。

旅客表示，該販售部有各項食品及商品，他邊看著老鼠邊聽著服務人員喊著「便當便當，有台鐵便當」，賣便當卻有老鼠流竄，有食品衛生安全疑慮，主管機關應儘速查處，也請台鐵要加強環境維護，讓旅客安心。

台鐵公司南區營運處副處長劉益宏回應，販售台部分為委外標租，由資產開發部門處理，將請廠商加強注意環境維護及消毒，車站部分將由請嘉義車站加強清潔。

旅客挑選飲料時，老鼠就在上方流竄。（民眾提供）

嘉義車站月台內的食品販售部。（民眾提供）

