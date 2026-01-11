為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    光耀迷人！屏東燈節23日展開 四大燈區陸續試燈

    2026/01/11 09:43 記者葉永騫／屏東報導
    屏東燈節開始試燈，現場光耀迷人。（謝捷晃提供）

    屏東燈節開始試燈，現場光耀迷人。（謝捷晃提供）

    屏東聖誕節4日才剛結束，1月23日起屏東燈節將接續展開，讓民眾在春節期間都能賞燈，這次仍然安排有萬年溪、縣民公園、勝利星村、客家四大燈區，近期已陸續進行各燈區試燈，今年因為是馬年，因此有不少飛馬奔騰的燈飾，相當漂亮，縣長周春米也率先在臉書po出試燈的照片，相當的美麗。

    今年的屏東燈節從1月23到3月1日，跨越春節直到元宵節前才結束，每天亮燈時間從17:30至22:00為止，佔地最廣的縣民公園燈區主燈「山之光」將大武山的意象融入燈飾帶來壯闊有力量的光影藝術，計有8大主題燈飾將縣民公園化作光影交織的幻想國度，承載著天馬的祝福，萬年溪燈區的主燈在屏東縣政府勞動暨青年發展處旁邊，其他燈區也有安排特色主燈，今年的燈飾重在飛馬奔騰，氣勢驚人，相當的美麗。

    縣長周春米近日將縣民公園、萬年溪等試燈的照片po在臉書上吸引了許多人的關注，還沒有正式點燈，就有人迫不及待的前往賞燈，美麗的燈飾在萬年溪水的映照下相當的美麗，也讓屏東市成了光的藝術城市。

    天馬飛騰在萬年溪，相當漂亮。（謝捷晃提供）

    天馬飛騰在萬年溪，相當漂亮。（謝捷晃提供）

    銀河美景的燈飾相當漂亮。（謝捷晃提供）

    銀河美景的燈飾相當漂亮。（謝捷晃提供）

