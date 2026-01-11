新北森林覆蓋率76％ 號召全民造林減碳

今年度申請獎勵造林至4月30日止，可向土地所在地之區公所申請；圖為萬里區造林情。（圖由農業局提供）

面對氣候變遷與減碳壓力，新北市持續擴大植樹造林行動，不僅守住北台灣重要生態綠肺，也號召市民共同參與。市府農業局表示，新北森林覆蓋率已穩定維持在76％，透過推動「為地球種下一棵樹．百萬人種百萬樹」行動，結合中央獎勵造林政策，盼讓更多民眾加入，為生態保育與永續發展扎根。申請案件受理申請時間為每年1月1日至4月30日止，民眾可向土地所在地之區公所申請。

農業局指出，新北市山林資源豐富，透過長期且系統性的植樹與造林政策，並結合民間團體與社會力量共同響應，目前森林覆蓋率穩定維持在76％。綿延山林不僅提供多樣原生樹種與野生動物棲地，也肩負涵養翡翠水庫水源的重要任務，是北台灣不可或缺的生態綠肺。

農業局長諶錫輝表示，新北市持續與北台7縣市攜手推動「百萬人種百萬樹」行動，同時配合中央縮短獎勵造林年限的新制，活化森林經營及木竹資源利用，並逐步建構林下經濟發展模式，讓民眾參與造林更即時、更有感，在生態保育與地方發展之間取得平衡。

諶錫輝也提醒，有意申請獎勵造林的民眾，若土地位於山坡地，最小面積須達0.1公頃，平地則需0.3公頃以上；自今年度起，申請期間為每年1月1日至4月30日，可向土地所在地區公所提出申請。期盼透過森林形成穩定的自然碳匯，持續推動全民植樹行動，促進更多市民與企業參與，為地球種下希望，攜手打造具備氣候韌性與生態共榮的新北永續城市。

