    首頁 > 生活

    嘉義8旬翁獨居破舊老屋沒熱水沒浴廁 弘道助修繕盼外界伸援手

    2026/01/11 09:35 記者王善嬿／嘉義報導
    蔡姓阿公想省錢，常以清粥白飯果腹。（圖由弘道老人基金會嘉義服務處提供）

    嘉義縣東石鄉1名80歲蔡姓阿公，獨居百年破舊老屋，家中無熱水也沒廁所，阿公長年用毛巾擦身，晚間還要走5分鐘遠到公廁上廁所；弘道老人基金會得知後提供援助，讓阿公有坐式便盆可用，並簡易修繕快崩落天花板、更換床墊等，近日寒流報到氣溫下降，呼籲民眾響應「寒冬助老，刻不容緩」募款，關懷獨居長輩。

    弘道嘉義服務處處長張儀芬表示，基金會去年4月接獲通報開始服務蔡阿公，阿公未婚、獨居祖厝老屋，但老屋嚴重毀損，沒有水源、沒有浴廁，生活極為不便。

    張儀芬說，阿公因每月僅有老農年金維生，無力修繕，想上廁所，還要摸黑步行5分鐘到附近廟宇公廁，多年未曾好好洗過熱水澡，僅用毛巾加熱後擦身體；阿公有輕度失智又想省錢，即使食物變質、白米長蟲，仍捨不得丟繼續吃。

    張儀芬表示，基金會正協助阿公申請中低收入資格、爭取基本生活支持，白天鼓勵他到社區據點上課，晚間由社工送便當，也評估協助重建浴廁。

    蔡阿公感謝弘道團隊關心，他說，從沒有這樣的團隊來幫助，不知道怎麼表達感謝。

    張儀芬說，今年「寒冬助老，刻不容緩」募款進度僅有6成，盼社會大眾一起伸援手響應，讓更多長輩寒冬中能被關心、不再感到孤單，愛心電話（04）22060698或到網站線上捐款。

    蔡阿公居住的老屋，原本廚房、浴廁崩塌，無力修繕。（圖由弘道老人基金會嘉義服務處提供）

    弘道社工幫忙整理居家環境、更換床墊。（圖由弘道老人基金會嘉義服務處提供）

