陶藝家陳金旺研究馬太鞍溪土砂胚釉同溫燒成 以「光復泥系統」投稿國際期刊

台中市陶藝家陳金旺，發現花蓮馬太鞍溪淤積的淤泥蘊含順磁性的天然礦物，其中光復砂可當釉料，光復土可作胚土材料，歷經3個多月的成份分析與燒成實驗後，認為該批沉積物並非傳統認知中的一般淤泥，而是一種在國內外文獻中尚未被清楚定義的材料系統，具備獨特的礦物結構與燒成行為，他將這項研究命名為「光復泥系統（Guangfu Mud System）」，目前已完成學術論文並投稿國際期刊。

花蓮光復馬太鞍堰塞湖災後累積逾600萬噸淤泥，陶藝家陳金旺於去年9月時從友人取得當地淤泥，欲製成陶器義賣助災，意外發現黑泥中的細砂竟能被磁鐵吸附，因此尋求國立台灣工藝研究發展中心協助進行礦物分析與檢測，結果發現泥中蘊含順磁性的天然礦物，其中光復砂可當釉料，光復土可作胚土材料，在工藝材料研發與跨域應用上具潛力。

陳金旺表示，這項研究顯示同一場災後沉積中自然分離出的砂與土，並非性質相同的混合物，而是具有明確分工的兩種不同角色材料，一個富含高碳酸鈣的砂，在高溫下提供主要助熔；另一個富含矽、鋁與活性鐵的土，則在燒成初期率先形成液相，啟動玻化反應。兩者結合後，可主動降低釉的燒成溫度，使其和土胚的耐熱極限同步，在不添加任何外來助熔劑釉料的情況下，形成穩定釉層，顛覆傳統中，釉藥加「土」是提升耐火度；研究發現，光復土反而扮演了引信角色，幫助砂釉助熔效果，成為整個自釉機制能夠成立的關鍵。

陳金旺指出，這項研究命名為「光復泥系統（Guangfu Mud System）」，目前已完成學術論文並投稿國際期刊。其重點不在於釉色表現，而在於目前國內外文獻中，尚未清楚記錄「同一場沉積事件中，砂與土如何透過功能分工，下修光復砂釉的燒成溫度，並配合光復土胚體燒成的完整案例。這類完整、可實際操作的材料系統，在現有研究中仍屬罕見。

國立台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮表示，這類研究正好揭示了工藝材料研究長期被忽略的一個關鍵面向，那就是，工藝不僅是形式與技法，更包含對材料來源與作用機制的理解。當災後沉積物能被視為一個具有內在邏輯的材料系統，而非單純被再利用，其意義不僅止於創作本身，也為工藝研究與地方材料轉譯建立了更清楚的對話基礎。

