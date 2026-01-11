為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄農業韌性2-2》高雄瓜年產值破4億元 以香瓜產量全國第一

    2026/01/11 09:42 記者陳文嬋／高雄專題報導
    「天使瓜」深具競爭力，將成為台灣果品新亮點。（記者陳文嬋攝）

    

    高雄瓜年產值破4億元，尤以香瓜產量全國第一，農業局輔導農友種苗公司、祥鶴農民合作社，主打新品種「天使瓜」上市，並於神農市集首度亮相，千人吃瓜見證美味，可望開拓瓜類新市場。

    高雄氣候溫暖，適合各式瓜果生長，包括香瓜、西瓜及洋香瓜等，1年可種植3次，生產面積達1千多公頃，以香瓜年產量全國最多，生產面積超過700公頃，以祥鶴農民合作社為指標，集結40名農民種植200公頃，農業局輔導食品安全升級，高達188公頃通過產銷履歷驗證，建立「口福」品牌，年生產面積可達600公頃，占高雄瓜8成產量。

    農業局輔導農友種苗公司、岡山祥鶴合作社，今年推出「天使瓜」新上市，具有白裡透橙外表，品嘗起來清甜爽口，每顆重量600至800公克，適合小家庭食用，外表、甜度及口感等，均深具市場競爭力。

    農業局也導入智慧農業建置田間氣象站，以手機掌握土壤溫濕度、導電度變化，搭配示警功能提早防治，並強化種苗繁殖、品種更新及建置冷鏈包裝場等，從生產到銷售全面升級。

    農業局表示，「天使瓜」新上市受歡迎，台北果菜批發市場首拍每公斤140元，相當於每顆100元，去年底開始擴大種植，預計今年可達20公頃，可望擴大高雄瓜市場。

    熱門推播