1/11各報重點新聞一覽

挑戰伊朗神權政治的全國性抗議行動持續延燒。圖為九日伊朗首都德黑蘭的示威影像，美國總統川普警告不能射殺人民。（路透）

自由時報

伊朗示威加劇 川普再次警告勿動槍 德黑蘭若射殺 美國也會開火

伊朗持續兩週的示威愈演愈烈，從首都德黑蘭蔓延至邊境城市，數十萬民眾走上街頭，抗議經濟崩潰與神權統治。當局以全面斷網、武力鎮壓及大規模逮捕回應。美國總統川普九日警告德黑蘭「你最好別開始射殺人民，因為我們也會開始射擊」，強調美方已掌握情勢並準備介入。國務卿魯比歐十日補充：「別跟川普總統玩遊戲，他說到做到。」

伊朗示威加劇 川普再次警告勿動槍 德黑蘭若射殺 美國也會開火

國防特別預算持續卡關 AIT晤在野 總統：感謝谷立言努力 希望沒有白費

藍白兩黨持續在立法院封殺一．二五兆元國防特別預算的審議，衝擊台灣提升不對稱戰力，引起美國關切，美國在台協會（AIT）並接連公布會晤在野政治人物的資訊。賴清德總統昨天感謝說，AIT谷立言處長最近拜訪在野黨領袖，正足以證明台灣安全與台海和平穩定是國際社會所重視的，非常期待「谷立言處長的努力沒有白費」，希望國民黨能夠體認到國防預算的重要性。

國防特別預算持續卡關 AIT晤在野 總統：感謝谷立言努力 希望沒有白費

社宅興建、包租代管、擴大租金補貼 3軌並進 助百萬租屋家庭減負擔

政府三軌並進，協助百萬租屋家庭達標！內政部表示，自二〇一六年至二〇二五年底，社會住宅興建約十二．二七萬戶、包租代管有效合約累計十．四八萬戶，加上二百億元擴大租金補貼受益戶近九十一．三九萬戶，合計已協助逾一一〇萬戶租屋家庭減輕負擔。

社宅興建、包租代管、擴大租金補貼 3軌並進 助百萬租屋家庭減負擔

聯合報

積極推展兩岸交流…國共論壇或鄭習會 鄭麗文：不會祕密進行

停辦九年的國共論壇，傳出月底將由國民黨副主席蕭旭岑率隊前往北京參與。國民黨主席鄭麗文昨天表示，她一直在推動兩岸對話和解、融冰交流，也感受到對岸的誠意和善意，國民黨會持續積極推展兩岸交流；未來有進度或活動甚至「鄭習會」，只要有具體結論，第一時間將向外界說明，不會祕密進行。

積極推展兩岸交流…國共論壇或鄭習會 鄭麗文：不會祕密進行

違規低價醫材 充斥電商平台…業者不斷換名販售

近年不少長照家庭，因無法負擔價格較高、依法核可的醫療輔具，轉向至電商購買標榜「便宜」，但來源不明的器材，卻深陷使用風險中；衛福部食藥署雖持續查緝，但業者仍不斷換名販售，加上現行補助難以貼近需求，使民眾被迫要在「價格」與「安全」間取捨。

違規低價醫材 充斥電商平台…業者不斷換名販售

中國時報

防情勒 藍擬讓急迫預算付委

總預算僵局未解，為反制執政黨頻拿TPASS恐斷炊等說法情勒在野黨。在野黨擬提案將今年度總預算中，有關TPASS、一般性補助款等多項具急迫性的新興計畫先送委員會審查。兩黨預計在討論放行項目、提案時間後，最快13日在立法院程序委員會提案，並排入16日院會中討論。藍營黨團幹部則坦言，目前內部尚有異音，還在凝聚共識當中。

防情勒 藍擬讓急迫預算付委

陸製無人機管制 美低調撤回

美國商務部近日低調撤回一項擬議中的對陸製無人機進口限制計畫，此舉被外界視為美方在對華政策上的一次顯著調整。外界認為，該決策可能與美國整體對華策略緩和有關，旨在為預計於今年4月進行的總統川普訪華行程營造良好氛圍。

陸製無人機管制 美低調撤回

總統賴清德昨出席「二〇二六AI人才年會」時受訪強調，全世界關切台海和平穩定，盼在野黨能體認責任，讓國防預算或國防特別預算儘速交付審查。（記者叢昌瑾攝）

政府三軌並進，協助百萬租屋家庭減輕負擔。（資料照）

