    首頁 > 生活

    高雄查獲鳳山溪污染67％偷排為大宗 抓包這3廠各開罰4次

    2026/01/11 00:07 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄市查獲鳳山溪違規污染樣態，以偷排佔6成7為大宗。（記者陳文嬋攝）

    高雄市鳳山溪沿線工廠經常偷排造成污染，環保局最新統計去年查獲工廠違規污染鳳山溪43件次，總計裁罰金額141萬餘元，以偷排佔6成7為大宗，食品廠違規最多，有3廠各挨罰4次。

    環保局今年鎖定高污染潜勢區域加強稽查，除了不定期執行早鳥、夜鷹專案稽查外，更於重點河段增設水質即時感測器、攝影監控系統（CCTV）等科技執法，有狀況即時因應處理。

    鳳山溪上游工廠林立，經常偷排造成污染，環保局最新統計，去年查獲工廠違規污染鳳山溪共43件次，總計裁罰141萬餘元，依行業別前三名為食品製造業、皮革製造業及營建工地。

    違規樣態以偷排29件次、約佔6成7為大宗，廢水污染管制區內污染水體，環保局依違反水污法開罰；其次為廢水未妥善貯存溢流水溝，環保局依違反廢清法開罰6件次。環保局查獲違規前三名工廠均為食品製造業，違規樣態大多偷排被抓包，以豆漿工廠裁處4件、開罰16萬8千元最多，其次為豆腐工廠裁處4件、開罰15萬8400元，海鮮加工廠裁處4件、開罰9萬6000元。

    環保局已由土水科進廠輔導，要求業者視水質狀況，加裝油脂截流、沉澱過濾等廢水處理設施，並妥善維持正常操作，避免廢水污染鳳山溪。

    環保局說，鳳山溪大東橋上游已公告為水污染管制區，近年河川污染指標（RPI）由2023年平均4.69降至去年3.75，改善率達2成，將持續加強稽查，輔導設置油脂截留等廢水處理設施，並定期清疏底泥等措施，共同守護鳳山溪水體品質。

