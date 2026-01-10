為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    人肉貪食蛇步道真相曝 大坑9號步道多數攤販不合法

    2026/01/10 23:06 記者蔡淑媛／台中報導
    大坑僅9號步道入口農夫市集30攤為合法攤位。（農業局提供）

    大坑知名9號步道攤販林立，又被稱為「登山市集」，每到周末遊客爆多，更被戲稱如人肉貪食蛇步道，人潮熱鬧，但其實大坑僅9號步道入口農夫市集30攤為合法攤位，其他逾百攤皆是違規，甚至有些設在國有土地、水保地。

    大坑9號步道從入口沿路就攤販林立，農產蔬果、小吃、生活用品，一應俱全，早在10幾年前9號步道有200多攤市集，打響大坑名號，中外遊客絡繹不絕，遊覽車更直接載送一車車遊客入山，成為全台知名的登山市集，紅到國外去。

    由於9號步道市集太紅、人潮太多，衍生人車爭道、攤商雜亂、環境衛生問題等亂象，檢舉、衝突不斷，當時在前市長胡志強時期，於2012年5月鐵腕執法，強力拆除，遊客人數頓時減半，連帶影響大坑整體觀光商機。

    後來民代和地方推動大坑農夫市集，由建設局、觀光局委託農會經營，選在9、10號步道口的6米產業道路設攤，市集長度約600、700公尺，原來設有80個攤位。隨著登山人口增加，商機逐漸恢復，大坑登山市集又發展出逾百家攤販，由於大坑步道列管為公園用地，依法不能設攤，大坑居民表示，市府睜一隻眼、閉一隻眼，未嚴格執法取締，部分攤販環境髒亂及衛生問題引人詬病，但攤位不合法，市府也難以整頓。違規設攤沒有嚴格管理，讓合法攤商有苦難言，也有外地攤販向在地農夫以3000元租攤位，卻不知隨時會被取締。

    針對大坑9號步道周邊攤商設攤情形，農業局表示，目前農夫市集共設置30個攤位，市集由台中地區農會負責攤商資格審核及協助管理，並成立自治委員會，負責現場秩序維護與環境整潔管理。

    觀旅局表示，步道周邊公共通行空間除入口處經核准農夫市集，其餘區位皆屬公園用地，原則上不開放設攤，為維護遊客通行安全與遊憩品質，每月均會邀集建設局及警察局，進行攤販聯合稽查，如發現攤商疑似占用道路或公園用地、影響通行情形，將依實際設攤位置及土地權屬進行查明；經認定違規者，將依法勸導改善，並移請權責機關處理。

    知名大坑9號步道攤販林立，又被稱為「登山市集」。（記者蔡淑媛攝）

