渣打台北馬週日開跑 封閉路段及改道路線看這裡

「2026渣打臺北公益馬拉松」週日登場，賽事路段封閉及改道措施。（記者劉慶侯翻攝）

「2026渣打臺北公益馬拉松」活動週日清晨5點30分起跑，台北市警察局將於相關路段交通管制，禁止人、車含自行車通行或穿越路口，

警方說，賽事沿線行經「凱達格蘭大道、愛國東路、杭州南路、信義路、中山南北路、北安路、明水路、樂群一路、堤頂大道、麥帥二橋、環東大道、塔悠路等市區（高架）道路，及百齡橋至南湖大橋之基隆河左、右岸河濱公園自行車道」。

管制範圍及時間及改道動線及替代道路為：

一、愛國東路（杭州南路至中山南路）往西車流：改道行駛金山南路（往南）→右轉和平東、西路→右轉重慶南路→左轉愛國西路。

二、欲穿越中山南（北）路往東車輛：

（一）汽車：改道忠孝西路車行地下道、市民高架道或於民族西路左轉中山北路調撥車道，接北安路往東續行。

（二）機車：改道忠孝西路車行地下道或於民族西路左轉中山北路調撥車道，接北安路往東續行。

三、欲穿越中山南（北）路往西車輛：

（一）汽車：改道忠孝西路車行地下道、市民高架道或改道大直橋改道北安路往西續行。

（二）機車：改道忠孝西路車行地下道或於民族東路右轉中山北路，至中山橋下迴轉後往西續行。

四、堤頂大道往南車輛：改道舊宗路往南續行。

五、麥帥二橋往市區車輛：改道麥帥一橋。

六、塔悠路往北車輛：改道南京東路接三民路往北續行。

七、環東大道東往西車輛：下環東大道南港經貿園區出口匝道，改道行駛忠孝東路或南港路。

八、中山橋往北車流：

（一）中山北路（南往北或東轉北）→中山橋下迴轉道→中山北路→右轉民族西路→右轉承德路→續行往北。

（二）民族西路（西往東）→左轉中山北路調撥車道→續行往北。

活動期間，管制道路範圍內公車候車處暫停服務，查詢公車改道路線可上台北市公共運輸處網站 。

