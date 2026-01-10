台南紅蔥頭產量銳減一半 價格反跌原因曝

早蔥陸續採收，種植紅蔥頭的台南市北門錦湖里長陳國庸（右）指出，今年紅蔥頭產量銳減。（記者楊金城攝）

台南紅蔥頭早蔥目前進入產季，因種植期少雨高溫，產量估約減少4至5成，產地價格卻不漲反跌，1台斤大多低於20元，蔥農苦嘆歹年冬。量少價跌原因，蔥農說，生長較差，紅蔥頭個頭體型較小，影響賣相，加上盤商去年存貨多，收購意願低，使得蔥價下跌，即使1台斤15元也是賠著賣。

全國紅蔥頭種植面積約1200公頃，台南市占85%全國第一、其次為雲林縣（10%）及嘉義縣（4%）。台南主要產區在安南、七股、北門及學甲，1月至農曆年前是早蔥採收季，應付年節市場需求，及年後採收的晚蔥，以加工為主。

目前學甲、七股、北門區的紅蔥頭早蔥陸續採收，七股黃姓、陳姓農民說，紅蔥頭早蔥正常產量約每分地2000多台斤，去年晚蔥更是大豐收，今年紅蔥頭早蔥在去年入秋後的種植期因炎熱少雨，導致產量銳減4成，價格也慘跌。學甲陳姓、北門曾姓蔥農也抱怨說，紅蔥頭量減，個頭較小，價格反而下跌，影響盤商收購意願。

也種植紅蔥頭的北門錦湖里長陳國庸指出，他的2分地紅蔥頭採收約1800台斤，1分地收不到1000台斤，產量少了5成，還好以1台斤20元賣出，有些蔥農甚至1台斤只賣到15元，根本不夠栽種成本，去年早蔥普遍4、50元，連晚蔥盛產最低也有20多元，這季倒賠，感嘆只能「田螺含水望後冬」。

農糧署分析說，台南紅蔥頭早蔥雖然產量銳減，因盤商尚有去年期庫存的紅蔥頭還未銷售完，導致採購本年期紅蔥頭的意願低，去年進口紅蔥頭只有1241公噸，評估不致影響價格。已商請農民團體進場收購紅蔥頭早蔥，收購價維持每台斤20元以上，並補助農民有機質肥料等資材，降低種植成本、穩定收益。

台南紅蔥頭早蔥進入產季，採收工透早就到蔥田剪蔥。（記者楊金城攝）

