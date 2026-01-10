農田水利人林天雄、國小師陳淑敏夫婦 台語演說、朗讀全國特優

農田水利人林天雄（左）、國小師陳淑敏夫婦奪下全國語文競賽社會組台語演說特優、教師組台語朗讀特優。（農水署提供）

全國語文競賽成績出爐，農田水利署高雄管理處員工林天雄將水利人守護農田使命感融入演說，奪下社會組台語演說特優，他的夫人、獅湖國小台語老師陳淑敏榮獲教師組台語朗讀特優，夫妻倆以實際行動展現對在地文化傳承的熱忱，為公務與教育界寫下佳話，更共同成為推廣台灣本土語文化的重要力量。

全國語文競賽集結22縣市共2585名選手參加，高雄市今天於中山工商辦理頒獎典禮，夫妻檔林天雄、陳淑敏最受矚目，分別獲得社會組台語演說特優、教師組台語朗讀特優。

林天雄服務於農田水利署高雄管理處，平日是守護農田水利灌溉與建設水利人，競賽展現流暢口條與清晰思維，演說內容緊扣在地文化與社會關懷，將身為農田水利工作者守護農田的使命感融入演講，獲得評審高度讚揚。

夫人陳淑敏以台語教師及教育局本土語輔導員專業身分參賽，憑藉深厚教學底蘊和對台語語音美學專業掌握，以精準發音與豐富感情，完美詮釋文章意境，驗證高雄市本土語師資卓越水準。

林天雄說，夫妻倆雖然專業領域不同，但對台語文化有共同熱愛，2人備賽期間，互相擔任聽眾、互相鼓勵打氣，每天家裡充滿演說與朗讀聲音。陳淑敏笑說，「家裡就是最好的台語練習教室。2人同時獲獎，除了是個人努力，更是夫妻同心、傳承本土語最佳成果」。

農業部農田水利署長蔡昇甫說，林天雄完美結合農田水利專業與本土語文化底蘊，是農田水利署榮耀，證明同仁是兼具專業與人文素養的優質公職人員；農田水利署高雄管理處長呂文豪說，同仁藉由本土語的力量，將農田水利對於民生及環境的重要性推廣出去，為機關樹立了良好典範。

高雄市教育局也肯定陳淑敏老師獲獎，不僅是個人榮耀，更是對高雄市本土語教學輔導工作最大肯定，堪為全市教師楷模；獅湖國小黃嘉源校長說，陳淑敏在校深受家長及同仁肯定，不僅用心指導學生，更不斷努力追求專業的精進。

