    生活

    Z世代新年發願 調查發現:過半撐不過「這一天」

    2026/01/10 23:00
    據調查，在1月9日這天，高達三分之一的人會放棄他們的「新年新希望」。（擷自freepik）

    據調查，在1月9日這天，高達三分之一的人會放棄他們的「新年新希望」。（擷自freepik）

    每逢元旦，不少人興致勃勃列下願望清單，誓言要在新的一年脫胎換骨，然而，這股熱血往往撐不到月底，據調查統計，通常被視為「放棄星期五」的1月9日，高達三分之一（29%）的人會放棄他們的「新年新希望」，跟許下的新年願望清單說掰掰。

    根據《The Sun》（太陽報）報導，調查發現，1月9日是大部分人意志力瓦解的轉捩點，統計顯示，約有29%的人會在這一天放棄他們的「新年願望清單」，至於半途而廢的原因，近一半（49%）的人坦言是因為缺乏動力、34%的人將問題歸咎於時間不夠用、26%的人表示預算超標，而剩下24%的人則認為，他們當初設下的目標似乎有點「不切實際」。

    有趣的是，放棄的比例似乎與年齡有關。數據指出，Z世代（Gen Z，於1997年至2012年間出生的年輕人）最先輕易放棄，其中有高達57%的人會在1月底前，就放棄新年目標，而Y世代（千禧世代，Millennials，於1981年至1996年間出生的人）約35%，X世代（於1965年至1980年間出生的人）為22%，但意志最堅定的嬰兒潮世代，只有18%的人會臣服於「放棄星期五」。

    面對這波「放棄潮」，如果你正苦於無法堅持最常見的減肥與運動目標，運動品牌Peloton教練霍斯金（Jon Hosking）提供了兩種方法協助你重回正軌，他建議可以善用「習慣疊加法」（將一個想要養成的新習慣，連結到一個已經根深蒂固的舊習慣之後，利用舊習慣來提示並觸發新習慣，讓新習慣更容易融入生活），如在每日早晨必喝的咖啡後，加上短暫拉身運動的行程。

    此外，也可以將鍛鍊時間像「正式會議」一樣排入日曆，使其成為「不可協商的行程」，也能有效減少推託的藉口，霍斯金也強調，「持之以恆比孤注一擲還重要，堅持才是真正的勝利，關鍵不在於立即見到成效。」

    除了運動，在飲食改善方面，心理學家威爾森（Kimberley Wilson）也提出了一種「正向加法」的思考方向，她建議，與其苦苦壓抑自己戒掉所謂的「壞食物」，不如思考如何「增加」對大腦有益的營養。

    威爾森指出，能保護大腦的食物，通常也有益於心臟與全身健康。她強調，「當焦點從『我必須犧牲什麼』轉向『我可以補充什麼』時，壓力會減小許多。」她也溫馨提醒，追求健康並非一種自我懲罰，「快樂也是健康生活的一部分」，在攝取營養之餘，偶爾開心地享用甜點，才是能長久堅持下去的關鍵。

