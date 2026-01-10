為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    欖蠵龜受困台東三和定置網 海巡助回「龜」大海

    2026/01/10 20:22 記者黃明堂／台東報導
    二級保育類「欖蠵龜」受困定置漁場網內，漁民通報海巡署協助，讓牠重返大海。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣太麻里鄉三和海域今天上演溫馨的海洋救援行動。海巡署第十巡防區指揮部接獲三和安檢所轉報，當地「三和定置漁場」業者收網時，發現一隻海龜受困，主動通報海巡署協助處理，讓牠重返大海。

    海巡人員獲報後火速趕赴現場，初步檢視與種類辨識，確認受困海龜是二級保育類「欖蠵龜」。為了確保牠的安全，海巡隊員同步聯繫海保署海洋生物保育組專業人員評估。所幸經專家鑑定，牠健康狀況良好，活動力十足，體型尚未達到需植入金屬標記標準，海巡人員在專業指導下，將牠帶往海邊友善放流，讓這隻珍貴嬌客重返大自然懷抱。

    欖蠵龜又名橄欖綠鱗龜，是世界上體型最小的海龜之一，背甲呈現特有的橄欖綠色心形。欖蠵龜主要在熱帶與亞熱帶海域活動，但在黑潮經過的台東沿岸，偶爾能見到牠們的身影。發現海龜的「三和定置漁場」則是台東著名的漁業地標，利用太平洋得天獨厚的深海地形，以傳統定置網具捕捉洄游魚類，漁獲新鮮、隨船靠岸即售，深受當地居民與遊客喜愛。定置網業者長期以來也扮演海洋觀察者角色，常在作業中協助海巡單位進行鯨豚與海龜通報。

    第一三岸巡隊特別提醒，台東沿海地區擁有豐富的野生動物資源，岸際偶爾會發生海洋生物擱淺或海龜上岸產卵，若有幸目睹海龜產卵，請務必保持距離，切勿刻意驚擾；夜間於海濱活動時，也應儘量減少手電筒等人工光害，避免影響海龜產卵或干擾小海龜回大海的方向。

    受困於定置漁場網內的海龜，是二級保育類「欖蠵龜」。（記者黃明堂翻攝）

