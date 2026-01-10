送台大還是上台大？文昌帝君前「狂巴頭開智慧」網狂酸 廟方這麼說

網路瘋傳在文昌帝君前「巴頭開智慧」影片。（擷取自「爆廢公社」）

台中市知名信仰地標「樂成宮」近日意外成為網路話題焦點！一段拍攝於二樓文昌帝君殿影片瘋傳，只見一名女子對著一名跪地男子狂巴頭數十下「開智慧」，引發網友譁然，「送台大還是上台大？」嘲諷聲四起，對此，樂成宮也緊急澄清，強調該行為與廟方完全無關，將加強管理防範類似事件。

從現場照片可見，文昌帝君殿內香火鼎盛，供桌上堆滿成疊准考證影本、祈願文疏與考生資料，正值升學祈福高峰期，金碧輝煌的神龕前，上演如此「暴力式祈福」，與莊嚴氛圍形成強烈對比，也讓不少信眾直呼看不下去。

該段影片在臉書社團「爆廢公社」流傳後，網友狂酸，「要上台大，還是送台大醫院，就看悟性跟力道」、「打得好當台大醫師，打不好直接去掛急診」、「智慧沒開，腦震盪先來」、「這不是開智慧，是開顱吧」。也有人直言，若真的靠拍頭就能考上名校，「補習班可以直接收攤了」。

面對爭議，樂成宮廟方火速出面澄清，強調影片中行為完全與廟方無關，是外來人士私自進行的不當舉動，且早已張貼公告，明文禁止任何人未經允許進行私人儀式或收費行為，文昌帝君殿也從未提供所謂「拍打開智慧」的服務，由於文昌殿位於二樓，廟務人員多在一樓服務，未來將加強巡查與管理，避免類似情況再度發生。

廟方說明，樂成宮平時僅提供一般參拜、新車過火及收驚等傳統服務，呼籲信眾若在廟內發現可疑行為，請第一時間向工作人員反映，共同維護清靜的參拜環境。

網傳「巴頭開智慧」影片拍攝處，就在圖中信眾參拜地點。（記者許國楨攝）

台中樂成宮火速出面澄清「巴頭開智慧」與廟方無關，是外來人士私自進行的不當舉動。（記者許國楨攝）

