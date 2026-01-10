為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    串連「2026台灣設計展在桃園」動線 坤慶公園步道改善月底完工開放

    2026/01/10 19:48 記者李容萍／桃園報導
    桃園市中壢坤慶公園步道改善即將完工，預計本月底前開放使用。（中壢區公所提供）

    桃園市中壢坤慶公園步道改善即將完工，預計本月底前開放使用。（中壢區公所提供）

    桃園市政府成功爭取到今年9月舉辦「2026台灣設計展在桃園」，中壢區公所配合市府辦理「台灣設計展」展期期間，作為火車站至中原文創園區的相關活動動線規劃，並回應民眾平日往返中壢戶政事務所的通行需求，近期推動坤慶公園步道環境改善計畫，並先行針對「坤慶公園臨新街溪側」辦理步道改善工程進入尾聲，預計本月底前開放民眾使用。

    中壢區長李日強表示，「坤慶公園臨新街溪側步道改善工程」工程經費約748萬元，將現有臨新街溪側公園步道範圍內新設人行空間，施作混凝土拉毛地坪，並串連普義路旁新街橋人行道，改善長度約150公尺，寬度介於1.2公尺至2.3公尺不等，以提升通行安全與整體使用品質。

    另外，針對坤慶公園臨溪州街側步道人本行走空間改善部分，將在臨新街溪側步道改善工程完成開放通行後，視整體規劃及相關條件接續辦理，以「步行安全」、「通行順暢」及「樹木永續」為核心原則推動辦理。

    李日強提到，公所針對溪州街側步道周邊樹木生長狀況，已先完成整體盤點與評估，經評估具備遷移條件者，將於適合移植的季節辦理移植作業，並優先遷移其他合適的公園綠地續養，以延續樹木生長，提供民眾更優質且連續的人本通行環境。

    此計畫完工後，將有效提升通行安全與使用舒適性，平時可提供休憩散步使用；大型活動期間也可作為自行車替代動線，與既有人行步道區隔，降低人車混行情形，提升整體通行秩序與安全，期能營造更安全、舒適且友善的人本行走空間。

