週日冷氣團來襲！苗栗以北破10度 中南部日夜溫差大

氣象署指出，週日（11日）大陸冷氣團南下及影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。（資料照）

氣象署指出，週日（11日）大陸冷氣團南下，低溫下探11度，苗栗以北甚至跌破10度，而高溫部分，中南部可來到23度，日夜溫差仍大。

中央氣象署預報，週日清晨水氣稍多，花東有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區、恆春半島及西半部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，白天之後水氣減少，剩下東半部仍有些降雨，其他地區為多雲到晴。

請繼續往下閱讀...

溫度部分，週日受大陸冷氣團南下及影響，北部及東北部整天又會變得比較偏冷，其他地區早晚也冷，西半部及東北部低溫普遍約11至13度，其他地區在15度左右，清晨苗栗以北、宜蘭及金門仍有局部10度以下低溫發生的機率，請做好保暖工作，高溫方面，北部及東北部在15到17度，花東約18、19度，中南部可來到21至23度，中南部日夜溫差仍大。

離島天氣：澎湖晴時多雲，16至18度，金門晴時多雲，10至17度，馬祖晴時多雲，9至12度。

關於未來幾天天氣，天氣風險公司指出，明天（11日）白天北部、東北部白天高溫16-18度，雖然陽光會逐漸出來，但是預報高溫比今天還要低一點，受冷氣團的影響情況蠻明顯的，花東地區高溫預報也只有18-20度，中南部高溫預報則是21-23度，白天在中南部應該會逐漸有陽光出來，因此高溫比較能往上升。夜晚到下週一（12日）清晨低溫的情況差不多，中北部、東北部都市地區低溫約10-13度，空曠地區有機會降到7-9度，南部及花東都市地區低溫13-16度，空曠地區有機會降到10-12度左右，雲層減少之後輻射冷卻作用可能會變得比較明顯，要特別注意局部極低溫發生的可能性。

紫外線指數方面，基隆市、宜蘭縣低量級，其他縣市達中量級。

空氣品質方面，11日大陸冷氣團南下及影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響臺灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

溫度部分，週日受大陸冷氣團南下，西半部及東北部低溫普遍約11至13度，其他地區在15度左右。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週日基隆市、宜蘭縣低量級，其他縣市達中量級。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週日北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法