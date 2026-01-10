為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    IP萌經濟爆發 「高雄熊」主題商店蓮池潭畔開幕

    2026/01/10 19:29 記者葛祐豪／高雄報導
    「高雄熊」主題商店今天開幕。（記者葛祐豪翻攝）

    「高雄熊」主題商店今天開幕。（記者葛祐豪翻攝）

    全台聲量第一的吉祥物「高雄熊」，主題商店今（10）日在左營蓮池潭龍虎塔旁開幕，觀光局強調，透過高雄熊推展IP萌經濟，為左營蓮池潭注入全新觀光能量，打造結合旅遊諮詢服務與海內外旅客購買城市紀念品的新據點。

    高雄市觀光局長高閔琳表示，「高雄熊」是高雄最棒的城市觀光代言人，2024年更榮獲「全台最受歡迎吉祥物」，網路聲量全國第一，更是高雄推動IP行銷與城市品牌的重要角色。今天在左營蓮池潭龍虎塔旁設立第一家高雄熊IP旗艦主題商店，共推出近50款高雄熊商品，更與多家台灣品牌與設計聯名合作，開發更多MIT台灣製造聯名產品，及融合龍虎塔地標意象與城市地景的生活配件、文創小物、特色烘焙糕餅、茶品及伴手禮。

    今天開幕現場，以鼓陣、舞獅結合高雄熊創意展演《熊舞蓮潭．祥獅迎光》，吸引近百位貴賓熱鬧揭幕，還吸引來自歐美、日、韓等國觀光客與熊寶粉絲到場一起慶賀。

    營運商「趣活文創」總經理侯勝敦指出，「高雄熊」主題商店是一間IP特色專賣店，將持續推出主題策展、限定商品與跨界合作，並結合包括錦源興、菊作整合行銷實業社、舊振南等知名MIT品牌店家，串聯南台灣創作社群與觀光動線，同時也結合蓮池潭風景區優質店家、商圈、觀光工廠，及左營建業新村的眷村特色民宿，包括百年餅舖中外餅舖、Pamma泮咖啡、芒果咖秋、纜繩滑水等，推出環潭消費集章活動，促進在地觀光消費。

    觀光局說明，今天也同步推出「高雄熊 YouTube 官方頻道」（ https://www.youtube.com/@KaohsiungBearTW ），透過影音形式分享高雄熊主題曲、MV舞蹈教學、高雄熊出任務、城市旅遊亮點等，讓更多國內外旅客以不同方式認識高雄。未來觀光局將持續以高雄熊IP為核心，在高雄觀光風景區與熱門景點，結合實體活動、主題商店與數位內容，讓世界看到高雄。

    「高雄熊」主題商店就位在左營蓮池潭龍虎塔旁。（記者葛祐豪翻攝）

    「高雄熊」主題商店就位在左營蓮池潭龍虎塔旁。（記者葛祐豪翻攝）

    高雄市觀光局長高閔琳（中）強調，「高雄熊」是推動IP行銷與城市品牌的重要角色。（記者葛祐豪翻攝）

    高雄市觀光局長高閔琳（中）強調，「高雄熊」是推動IP行銷與城市品牌的重要角色。（記者葛祐豪翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播