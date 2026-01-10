IP萌經濟爆發 「高雄熊」主題商店蓮池潭畔開幕

「高雄熊」主題商店今天開幕。（記者葛祐豪翻攝）

全台聲量第一的吉祥物「高雄熊」，主題商店今（10）日在左營蓮池潭龍虎塔旁開幕，觀光局強調，透過高雄熊推展IP萌經濟，為左營蓮池潭注入全新觀光能量，打造結合旅遊諮詢服務與海內外旅客購買城市紀念品的新據點。

高雄市觀光局長高閔琳表示，「高雄熊」是高雄最棒的城市觀光代言人，2024年更榮獲「全台最受歡迎吉祥物」，網路聲量全國第一，更是高雄推動IP行銷與城市品牌的重要角色。今天在左營蓮池潭龍虎塔旁設立第一家高雄熊IP旗艦主題商店，共推出近50款高雄熊商品，更與多家台灣品牌與設計聯名合作，開發更多MIT台灣製造聯名產品，及融合龍虎塔地標意象與城市地景的生活配件、文創小物、特色烘焙糕餅、茶品及伴手禮。

今天開幕現場，以鼓陣、舞獅結合高雄熊創意展演《熊舞蓮潭．祥獅迎光》，吸引近百位貴賓熱鬧揭幕，還吸引來自歐美、日、韓等國觀光客與熊寶粉絲到場一起慶賀。

營運商「趣活文創」總經理侯勝敦指出，「高雄熊」主題商店是一間IP特色專賣店，將持續推出主題策展、限定商品與跨界合作，並結合包括錦源興、菊作整合行銷實業社、舊振南等知名MIT品牌店家，串聯南台灣創作社群與觀光動線，同時也結合蓮池潭風景區優質店家、商圈、觀光工廠，及左營建業新村的眷村特色民宿，包括百年餅舖中外餅舖、Pamma泮咖啡、芒果咖秋、纜繩滑水等，推出環潭消費集章活動，促進在地觀光消費。

觀光局說明，今天也同步推出「高雄熊 YouTube 官方頻道」（ https://www.youtube.com/@KaohsiungBearTW ），透過影音形式分享高雄熊主題曲、MV舞蹈教學、高雄熊出任務、城市旅遊亮點等，讓更多國內外旅客以不同方式認識高雄。未來觀光局將持續以高雄熊IP為核心，在高雄觀光風景區與熱門景點，結合實體活動、主題商店與數位內容，讓世界看到高雄。

「高雄熊」主題商店就位在左營蓮池潭龍虎塔旁。（記者葛祐豪翻攝）

高雄市觀光局長高閔琳（中）強調，「高雄熊」是推動IP行銷與城市品牌的重要角色。（記者葛祐豪翻攝）

