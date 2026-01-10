幫金門機場跑道「拉皮」 交通部砸25億元

交通部長陳世凱到金門視察，民航局報告金門機場空側道面整建工程規劃情形。（交通部提供）

交通部長陳世凱今天（10日）到金門視察金門機場、水頭港，他指出，交通部已啟動「金門機場空側道面整建工程」建設計畫，規劃投入25億元做跑道、滑行道及停機坪道面整建，正進行工程設計，滿足2051目標年旅客量438萬人次需求。

金門機場跑道自2000年大型整建至今已使用超過25年，為提升服務水準，已啟動「金門機場空側道面整建工程」建設計畫，規劃投入25億元辦理跑道、滑行道及停機坪道面整建。

為維持施工期間機場正常營運，民航局採分區分階段施工，確保聯外運輸。工程預計在2029年動工、2031年完工，完成後將可提升道面結構強度、降低例行養護作業規模與頻率、延長道面使用壽年，滿足目標年2051年旅客量438萬人次需求。

陳世凱也視察金門水頭港，航港局說明金門自2001年開航小三通以來，往返金門與廈門間的旅客量持續成長，為因應小三通及觀光遊憩發展所帶動的運輸需求，投入近40億元攜手金門縣政府共同推動「金門水頭港客運中心興建工程」。

水頭港客運中心建築設計融入在地傳統燕尾飛簷、軌條砦等元素，呈現獨特金門風格意象，採分層管理分流入出境旅客，打造每小時雙向通關2800人次、年旅客服務容量達350萬人次的客運中心，預計於2026年2月試營運。

航港局說，客運中心導入智慧建築、銀級綠建築及建築資訊模型（BIM）智慧工地系統，並在2024年及2025年分別獲得金安獎及金質獎。水頭港客運中心是金門地區近年最具指標性的港埠建設。

陳世凱（右1）視察航港局報告金門水頭港客運中心興建工程。（交通部提供）

