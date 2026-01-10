年貨大街提早開跑 原民會「原民好市」週六日北車開賣

「2026原民好市-台北迎春」讓台北車站大廳變身原味年貨大街，外國朋友也來選購。（原民會提供）

迎接農曆年，原住民族委員會今明兩天在台北車站中央廣場舉辦「2026原民好市-台北迎春」，集結市集展售、文化展演與數位行銷，打造兼具節慶氛圍與文化深度的原住民族產業平台，讓台北車站大廳變身原味年貨大街。

原民會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur親到現場為攤商加油打氣，他說，瞄準歲末年終的送禮與採買旺季，原民會特別選在人潮匯聚的台北車站，希望透過高流量場域，有效提升原住民族品牌能見度並帶動實質買氣。

原民會說明，現場精選45家原住民族業者，展售內容涵蓋文創工藝、農特產品、設計選物及年節伴手禮，更推出「年節限定組合」，全方位滿足民眾的採購需求，現場還特別規劃「原氣新春福袋」集點活動以刺激買氣，期盼透過「原民好市」，持續拓展產業通路，讓更多民眾在農曆春節前夕，認識並支持優質的原民好物。官網「看見太陽」。

原民會今明兩天舉辦「2026原民好市-台北迎春」，台北車站大廳變身原味年貨大街。（原民會提供）

原民會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur（右）為攤商加油打氣。（原民會提供）

