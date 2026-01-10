為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    太魯閣牌樓還在修又出事 鷹架遭載怪手台電施工車撞壞

    2026/01/10 18:13 記者花孟璟／花蓮報導
    台電承包商施工板車載著怪手經過中橫太魯閣口東西橫貫公路牌樓，撞壞鷹架，幸好主體初步勘驗沒受損。（太管處提供）

    台電承包商施工板車載著怪手經過中橫太魯閣口東西橫貫公路牌樓，撞壞鷹架，幸好主體初步勘驗沒受損。（太管處提供）

    中橫公路東出口50年歷史的太魯閣「東西橫貫公路」牌樓前年康芮颱風過境時受損，仍搭鷹架整修中，牌樓下開放通行但限制高度，台電施工車今天（10日）近午載著怪手通過時撞壞施工鷹架，幸好主體結構沒有受損。太管處說，將追究後續責任。

    東西橫貫公路牌樓修復工程去年展開，太管處考量工地現場路幅狹窄，牌樓下仍開放車輛通行，但限高2公尺左右。今天早上11點50分左右，台電承包商施工版車載運怪手，直接穿過牌樓下方，維修工程施工構台遭拉扯變形，嚴重損壞，現場配合警察到場調查及筆錄製作，詳細肇事原因及違規事宜仍待調查釐清。

    太管處指出，中橫牌樓是太魯閣口重要地標及文化資產，幸好經根據初步目視判斷，牌樓梁柱、屋瓦等主體部分暫無發現新增損傷，施工構台支架受撞擊後呈現向內拉扯變形（呈八字型），損壞嚴重，需拆除重整。至於修復工程時搭設的混凝土灌漿模板也沒有損壞。

    管理處說，擔心古蹟受損，為確保結構安全，明天將進行更詳細的確認及評估，待警方蒐證結束後，會儘速移除受損施工架並重建，以利後續修復工程推進。針對這次意外造成的損壞與工期延宕，太管處將於評估報告出爐後，依法向肇事單位追究相關賠償責任。

    太管處說，現場已立即採取圍籬阻隔及安全管制措施，嚴防二次損傷並全力維護遊客安全；呼籲大型車輛行經該路段務必遵守高度及限速限制，後續將評估強化現場告示及導引系統，以確保文化資產與用路人的共同安全。

    施工構台鷹架受損變形。（太管處提供）

    施工構台鷹架受損變形。（太管處提供）

