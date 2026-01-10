為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    普濟燈會三地巡展 拚籌200萬經費遠赴米蘭設計展

    2026/01/10 17:07 記者王姝琇／台南報導
    「台灣ランタン祭SENDAI 2025」活動去年在仙台掀起熱烈討論。（普濟文史研究協會提供）

    「台灣ランタン祭SENDAI 2025」活動去年在仙台掀起熱烈討論。（普濟文史研究協會提供）

    第14屆普濟燈會將於2月12日到3月7日登場，接續4月21到26日燈籠將遠赴米蘭設計展，7月24日到8月23日再到日本仙台，這場「2026燈火交織：台南．米蘭．日本 三地巡展」，光是赴米蘭設計展就得花費近200萬元，普濟文史研究協會積極設攤，力拚籌足經費前進米蘭，期盼透過三地巡展展現「越在地，越國際」的精神。

    普濟文史研究協會執行長蔣文正說，4月21到26日會帶著約200顆燈籠飛到米蘭設計週「CASA TAIWAN」去亮燈，於是開啟自籌去米蘭設計展的經費擺攤，要收藏文創周邊的民眾可關注「普濟文史研究協會」官方臉書 ；除了燈籠，還會在現場安排版畫拓印、彩繪燈籠、剪紙等體驗，與外國朋友們互動。接著，就是日本7月24日到8月23日台灣燈節SENDAI。

    蔣文正說，日本仙台2026台灣燈節SENDAI，是延續「台灣ランタン祭SENDAI 2025」活動，由普濟殿與仙台合作展示普濟燈籠及文創商品，深化台日文化交流，讓台灣的燈藝與文化飄洋過海，為仙台的夏日增添光彩。

    府城普濟燈會將邁入第14屆，今年將展開台南、米蘭、日本三地巡展。（資料照）

    府城普濟燈會將邁入第14屆，今年將展開台南、米蘭、日本三地巡展。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播