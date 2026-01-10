普濟燈會三地巡展 拚籌200萬經費遠赴米蘭設計展

「台灣ランタン祭SENDAI 2025」活動去年在仙台掀起熱烈討論。（普濟文史研究協會提供）

第14屆普濟燈會將於2月12日到3月7日登場，接續4月21到26日燈籠將遠赴米蘭設計展，7月24日到8月23日再到日本仙台，這場「2026燈火交織：台南．米蘭．日本 三地巡展」，光是赴米蘭設計展就得花費近200萬元，普濟文史研究協會積極設攤，力拚籌足經費前進米蘭，期盼透過三地巡展展現「越在地，越國際」的精神。

普濟文史研究協會執行長蔣文正說，4月21到26日會帶著約200顆燈籠飛到米蘭設計週「CASA TAIWAN」去亮燈，於是開啟自籌去米蘭設計展的經費擺攤，要收藏文創周邊的民眾可關注「普濟文史研究協會」官方臉書 ；除了燈籠，還會在現場安排版畫拓印、彩繪燈籠、剪紙等體驗，與外國朋友們互動。接著，就是日本7月24日到8月23日台灣燈節SENDAI。

請繼續往下閱讀...

蔣文正說，日本仙台2026台灣燈節SENDAI，是延續「台灣ランタン祭SENDAI 2025」活動，由普濟殿與仙台合作展示普濟燈籠及文創商品，深化台日文化交流，讓台灣的燈藝與文化飄洋過海，為仙台的夏日增添光彩。

府城普濟燈會將邁入第14屆，今年將展開台南、米蘭、日本三地巡展。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法