    吃「鱈魚」慘變「噴油機」 女網友上班慘變社死現場崩潰

    2026/01/10 23:47 即時新聞／綜合報導
    油魚與鱈魚外形相似。（資料照）

    有女網友發文說，在西門町吃自助餐，夾了一片鱈魚，後來竟狂拉，出現嚴重的「油屁」與「排油」，兩天上班處於社死狀態，上網一查，懷疑根本是吃到「假鱈魚」油魚。

    女網友在Dcard發文勸世說，在西門町的自助餐店夾了一片魚肉及兩樣青菜，合計價格達160元。當時就感覺口感有異，魚皮厚實且呈現黑色網格狀，肉質則相當Q彈紮實、不易夾散，與一般鱈魚細嫩的口感大不相同。

    女網友說，兩天後開始不斷放屁，而且「一有感覺內褲就濕濕熱熱的」，檢查發現流出的全是橘黃色油脂，味道腥臭難聞，洗滌也難以去除。排油現象無法受控，上班隨時處於尷尬狀態，崩潰形容自己成了「自走噴油機」。

    貼文曝光後引發熱議，不少網友留言，「現在還有便當店敢賣油魚真的很過分」、「國外禁賣的垃圾東西」、「好害怕 我超愛吃鱈魚的」、「不是括約肌失守，是這個括約肌根本就守不住」。

    也有網友提醒，「辨識油魚可觀察其皮紋，油魚皮較粗糙且有大格子網狀，魚肉色澤偏乳白，口感較硬且油潤；反觀真鱈魚肉質潔白且易碎。」

